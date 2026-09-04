Lo que aprendimos de las prácticas del viernes en el GP de Italia de F1 2026

Después de que Charles Leclerc liderara la primera sesión de entrenamientos para Ferrari, Mercedes respondió en la segunda práctica, más representativa, con George Russell marcando el tiempo más rápido.

Eso hizo que las tandas largas del final de la FP2 resultaran particularmente interesantes. Se consideran un indicador importante del potencial de ritmo de carrera para el domingo. Sin embargo, el panorama difícilmente podría ser menos claro.

Una vez ajustadas las tandas largas en función de las diferentes duraciones de los stints y los compuestos de neumáticos, Ferrari y Mercedes están prácticamente igualados. Charles Leclerc y Lewis Hamilton tuvieron exactamente el mismo ritmo (+0,00 s), mientras que George Russell quedó apenas dos centésimas de segundo por vuelta por detrás. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, también estuvo a solo 0,04 segundos por vuelta del ritmo de referencia.

Mercedes vs. Ferrari: ¿es clave una gestión diferente de la energía?

Con las largas rectas de Monza y la cantidad relativamente reducida de curvas, la gestión de la energía desempeña un papel particularmente importante. Y los dos equipos de punta parecen haber adoptado enfoques ligeramente diferentes: Mercedes parece ganar más tiempo al comienzo de la vuelta, mientras que Ferrari parece recuperarlo en el último sector.

George Russell marcó un tiempo de 27s044 en la segunda práctica, el segundo mejor registro en el primer sector, por detrás de Pierre Gasly (27s039). Ferrari, en tanto, perdió allí alrededor de una décima y media a dos décimas, con Lewis Hamilton registrando 27s174 y Charles Leclerc, 27s259.

Mercedes también fue el más rápido de todos en el segundo sector, con un tiempo de 27s784. Ferrari perdió aproximadamente otra décima en el sector más técnico de Monza, con un registro de 27s874. Sin embargo, en el último sector el panorama cambió: los 27s546 de Leclerc fueron alrededor de dos décimas más rápidos que los 27s721 del ganador de la FP2, Russell.

Por lo tanto, parece que Mercedes está utilizando un poco más de rendimiento al comienzo de la vuelta, mientras que Ferrari recupera terreno hacia el final. Sin embargo, sigue siendo completamente incierto quién debería ser considerado el favorito para la clasificación y la carrera. Las diferencias son increíblemente pequeñas y el más mínimo error podría costar varias posiciones en la parte delantera.

McLaren sufre y Red Bull queda fuera de la pelea

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al menos, parece claro que Mercedes y Ferrari probablemente lucharán por las primeras posiciones. McLaren quedó alrededor de cuatro décimas por detrás del ritmo a una sola vuelta en la FP2. En las tandas largas, sin embargo, Lando Norris estuvo a solo 0s19 por vuelta del tiempo de referencia.

Por lo tanto, Monza no parece adaptarse al MCL40 tan bien como los circuitos más revirados y técnicos de Budapest y Zandvoort. Como era de esperar, el equipo papaya rinde mejor en el segundo sector de Monza, pero está perdiendo demasiado tiempo, especialmente en el sector final.

Mientras que McLaren ha tenido problemas con la velocidad máxima y la eficiencia general durante toda la temporada, no se puede decir lo mismo de Red Bull. Su motor de combustión interna está considerado como la referencia en la Fórmula 1, mientras que el Red Bull también ha parecido estar en el otro extremo del espectro cuando se trata de resistencia aerodinámica.

Sin embargo, Red Bull parece ser, como mucho, el cuarto mejor equipo en el trazado de alta velocidad de Monza. Tanto las simulaciones de clasificación (+0s818) como las tandas largas (+0s22) apuntan en esa dirección. El equipo parece estar algo más cerca en cuanto al ritmo de carrera, pero el problema fundamental sigue siendo el mismo: el RB22 pierde demasiado tiempo en las curvas de los dos primeros sectores y ya no puede recuperar esa desventaja en las rectas.

Audi cae y Alpine vuelve a la lucha en el grupo medio

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El equilibrio de fuerzas en la zona media también parece haber cambiado un poco como consecuencia de las características únicas del circuito de Monza. Mientras Racing Bulls todavía parece estar al frente del grupo medio, el anteriormente fuerte equipo Audi podría haber perdido terreno.

Al equipo oficial parece faltarle especialmente rendimiento del motor, algo que resulta particularmente costoso en Monza. Además de unas simulaciones de clasificación apenas promedio (+1s173), las tandas largas de Audi tampoco fueron destacables.

Gabriel Bortoleto solo pudo completar tres vueltas antes de que un problema técnico pusiera fin a su actividad. Su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, quedó a 1s42 por vuelta del tiempo de referencia en su tanda larga, más representativa.

Eso dejó a Audi no solo por detrás de Racing Bulls (+0s72), sino también de Alpine (+0s88), Williams (+1s24) y Haas (+1s28).

También lee: Fórmula 1 Colapinto pasó de aspirar al top 5 en Monza a perder ritmo y buscar respuestas con Alpine

Aston Martin también parece estar sufriendo después de haber mostrado una mejoría en su rendimiento recientemente. Fernando Alonso no pudo completar ninguna tanda larga significativa, mientras que las de Lance Stroll fueron 3s94 por vuelta más lentas que el tiempo de referencia. Eso volvió a dejar a Aston Martin muy por detrás de Cadillac (+2s20).

Después de las sesiones de entrenamientos del viernes, el panorama estratégico debería ser considerablemente más fácil de evaluar que el orden competitivo en sí. Las tandas largas no mostraron una degradación significativa de los neumáticos en ninguno de los tres compuestos. Como resultado, una estrategia de una sola parada con cualquiera de las combinaciones de neumáticos posibles parece ser preferible a una estrategia de dos paradas el domingo.