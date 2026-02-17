Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?

Si los primeros ensayos invernales en Barcelona y Bahréin han visto a algunos equipos pasarse la pelota respecto al favorito de la pretemporada, otros comprendieron rápidamente que los primeros meses de la temporada 2026 iban a ser largos y exigentes.

Mientras que Mercedes y Red Bull parecen haber tenido un comienzo de año muy positivo, Aston Martin encadena obstáculos. Después de perderse casi dos de las tres jornadas de ensayos en Barcelona, el equipo vivió tres días complicados en Bahréin, dejando ver una diferencia notable con el resto de la parrilla.

En los pasillos de Aston Martin, la preocupación es palpable, y los propios pilotos lo han hecho saber: Lance Stroll estimaba que el equipo acumulaba alrededor de cuatro segundos y medio de retraso por vuelta respecto a los mejores monoplazas de la parrilla. Ahora, la cuestión ya no es saber si Aston Martin está por detrás de sus rivales, sino medir la magnitud de ese retraso.

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Kym Illman / Getty Images

Presente en el paddock, el embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, se expresó largamente sobre las dificultades del equipo. A sus 54 años, De la Rosa posee una vasta experiencia en F1, habiendo sido piloto titular y de pruebas desde finales de los años 90 hasta 2015 para varios equipos. El español también disputó más de 100 Grandes Premios, logrando un podio, antes de unirse al entorno de la escudería británica en 2022.

Con solo 1422 km completados desde los ensayos de Barcelona, Aston Martin claramente no ha acumulado los datos esperados en este inicio de temporada, frenado por numerosos problemas técnicos que a menudo lo han dejado detenido en boxes. A modo de comparación, Williams ha totalizado 2284 km pese a no haber participado siquiera en el shakedown catalán.

"Estamos en esta fase de aprendizaje muy intensa", explicó De la Rosa en Bahréin. "Hasta ayer [jueves], éramos el equipo que había completado menos vueltas entre Barcelona, el shakedown y los ensayos de Bahréin [N. de la R.: lo sigue siendo]. Estamos claramente retrasados en el programa. Estamos recuperando ese retraso, estamos aprendiendo."

"Estamos básicamente en la etapa en la que empezamos a comprender nuestro paquete y las nuevas reglas. Ahí es donde estamos. Evidentemente, estamos por detrás de los demás, está claro. Pero eso no significa que no estemos acumulando ahora un kilometraje más correcto."

Lance Stroll dans l'Aston Martin à Bahreïn. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"No estamos aún en una fase en la que modificamos los reglajes para explorar el potencial del coche", añadió el español. "Lo mantenemos tal cual y simplemente intentamos completar el máximo de vueltas posible. Hacemos aeromapping, aprendemos el despliegue, la recuperación de energía y todas las cosas habituales. Nada nuevo, pero sí, un poco retrasados respecto a nuestro programa."

Problemas ligados al "paquete global del coche"

Si su discurso parecía en un primer momento positivo, De la Rosa confirmó rápidamente el retraso de rendimiento del equipo, mencionado por Stroll: "Como dijo Lance ayer, estamos a cuatro, tres o cinco segundos, pero eso no es realmente lo esencial por ahora. Lo importante es desbloquear el rendimiento. Todo el mundo está en el mismo barco, pero estamos claramente por detrás."

"Cuando se pierde tanto tiempo, necesariamente está [relacionado con] el paquete global. No se puede decir que sea un elemento preciso. Hay muchas áreas que ya hemos identificado y en las que estamos trabajando en Silverstone [ N. de la R.: donde está situada la fábrica de Aston Martin]."

Consultado sobre la posibilidad de resolver estos problemas rápidamente, De la Rosa no se mostró más optimista: "No se solucionará de un día para otro. No es un trabajo de cinco minutos. Hay muchísimo trabajo, aprendizaje y optimización por hacer. Pero tenemos confianza: tenemos el equipo, los recursos, todo lo necesario."

Lance Stroll dans l'Aston Martin à Bahreïn. Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"No estamos donde queremos estar, pero tenemos a las personas adecuadas, y eso es lo más importante. Estamos mucho mejor preparados que el año pasado o el anterior, cuando llegué al equipo, para enderezar la situación."

"Por ahora ni siquiera conocemos nuestro límite porque aún no hemos entrado en la fase de optimización del desarrollo. Solo intentamos entender qué tenemos y dónde están los límites del reglamento para saber dónde empujar."

"¿Será corregible? Solo el tiempo lo dirá. Pero tenemos confianza en nuestros medios y recursos. Llegará, incluso si tenemos cuatro segundos de retraso u otra cosa."

Pero ¿cómo ha llegado Aston Martin a esta situación? ¿Se debe a la llegada tardía de Adrian Newey al equipo, o al cambio de rumbo de Honda, que decidió tardíamente volver como motorista? Para De la Rosa, no sirve de nada repasar el pasado y la realidad es simple: el coche es lento y el equipo debe ahora enderezar el rumbo.

"Mirar atrás siempre es fácil", declaró. "En el automovilismo no funciona así. Si hubiéramos empezado antes, si Adrian Newey hubiera llegado unos meses antes en lugar del 2 de marzo, si Honda no se hubiera ido y luego regresado… son solo 'si'."

"La realidad es que somos lentos y no estamos donde queremos estar. Hay que establecer un plan, sabemos exactamente qué no funciona y estamos trabajando en ello. Miremos hacia delante, no hacia atrás. Las razones son múltiples. Lo importante es que las conocemos, y eso es lo que nos da confianza para reducir progresivamente la diferencia, quizá no el mes que viene, pero poco a poco."

"No hay secreto ni atajo" para recuperar el retraso

Entonces, ¿cuál será la prioridad para Aston Martin al inicio de la temporada? "Primero comprender el paquete, sus límites, y luego trabajar en las áreas identificadas", respondió simplemente Pedro de la Rosa. "No es diferente de otras temporadas, incluso con un nuevo reglamento. Se identifica un problema, se corrige, se trabaja duro. No hay secreto ni atajo: hay que trabajar sin descanso."

Adrian Newey, Aston Martin Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

"Me impresionó mucho el trabajo del equipo en la fábrica para preparar el coche para Barcelona. Los esfuerzos han sido enormes. La gente ha trabajado día y noche. Están cansados pero siguen empujando cada día. Es realmente impresionante ver su compromiso. Dondequiera que estés, siempre hay que recordar que son esas personas las que te llevan a la cima."

A pesar del gran número de problemas encontrados, De la Rosa insistió en que la escudería británica no está preocupada, tranquilizada especialmente por la presencia de su director de equipo, Adrian Newey.

"Creo que es un punto de inflexión tener a Adrian en el equipo", confió el español. "No estamos satisfechos —seamos honestos— nadie lo está cuando eres dos segundos más lento de lo previsto. Pero también hay que decir que nadie está preocupado. No es lo mismo. No estamos contentos, pero en absoluto estamos pensando que todo está perdido."

Leer también: Fórmula 1 El diseño extremo de Aston Martin lleva a aumentar la refrigeración para el motor Honda