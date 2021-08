Aston Martin retira recurso para apelar la descalificación de Vettel

Vettel fue excluido de su segundo puesto en Hungaroring después de que la FIA no pudiera extraer el mínimo de un litro de combustible que se requiere para las inspecciones técnicas posteriores a la carrera.

En un principio, Aston Martin confiaba en que quedaba combustible más que suficiente en el coche, más allá de los 0,3 litros que obtuvo la FIA, pero no se pudo acceder a él debido a un fallo en el sistema de la bomba de combustible.

Según los datos de telemetría registrados a lo largo de la carrera, Aston Martin había calculado que deberían haber existido al menos 1,44 litros más de combustible en el coche de los que la FIA había conseguido.

Tras el Gran Premio de Hungría, la FIA confiscó el coche de Vettel y lo trasladó a las instalaciones del organismo rector en Francia por si era necesario como prueba en una vista judicial.

Aston Martin presentó inmediatamente una apelación y también solicitó el derecho a revisar la decisión de los comisarios de la FIA de descalificar a Vettel, al considerar que la descalificación era injusta.

Sin embargo, a pesar de aportar nuevas pruebas de que un valor de la presión de la célula de combustible había fallado para impedir el bombeo de combustible al depósito, la FIA rechazó la solicitud de revisión.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images