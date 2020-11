Bahréin rescató a la perrita que interrumpió la práctica 2 de F1

Tras una larga pausa por bandera roja después del accidente de Alexander Albon en la segunda sesión de libres del Gran Premio de Bahrein, la actividad se reanudó durante solo 27 segundos antes de que se mostrara otra bandera roja.

Los pilotos que salían a la pista informaron por radio de que habían visto un perro corriendo por la curva 1 del circuito de Bahrein, como mostró luego la señal internacional de televisión.

El sábado por la mañana, antes de la FP3, se reveló que habían encontrado a la perrita gracias a la ayuda del Centro de Rescate de Animales de Bahrein, también conocido como BARC, y la habían llevado a la Sociedad de Bahrein para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (BSPCA).

"¡Importante! ¿Recuerdas a nuestra visitante en la FP2? La han encontrado y ahora está bajo el increíble cuidado de BSPCA", dijo el circuito en Twitter.

"Ha pasado un chequeo en el veterinario y está bien. ¿A alguien se le ocurre un nombre que darle?".

Cuando le informaron de que un perro se había colado en la pista, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton se apresuró a decir: "¡Espero que no sea Roscoe!" (su perro que le acompaña en la mayoría de las carreras).

Sebastian Vettel se lanzó a cantar: “Who let the dogs out? ¡Who, who, who!", y añadió: "¡Si hubiera sabido que los perros estaban permitidos, habría traído el mío!".

Fue el segundo fin de semana de carrera consecutivo en el que una sesión se vio interrumpida por un perro que entraba al circuito, tras un incidente similar durante la clasificación para el Gran Premio de Turquía.

Un gato también se convirtió en uno de los miembros más populares del paddock en Imola el mes pasado, y la pista más tarde reveló que su nombre era Formulino y que él era "el rey del paddock".

En el reglamento deportivo de la F1 aparece el permiso para que haya animales en el paddock. El Artículo 22.17 dice así: "Los animales, excepto aquellos que puedan haber sido expresamente autorizados por la FIA para su uso por los servicios de seguridad, están prohibidos en la pista, en el pitlane, en el paddock o en cualquier zona de espectadores".

Se entiende por tanto que Hamilton tiene un permiso especial para llevar sus mascotas (a veces ha llevado sus dos perros) a los circuitos.