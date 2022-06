Binotto: Sainz tal vez pagó por el error en la clasificación

Cargar reproductor de audio

Que Ferrari tendría que correr el Gran Premio de Canadá a la defensiva, al menos con Charles Leclerc, era un hecho conocido desde el viernes, pero al final de la carrera aún quedaba una pizca de amargura en la boca tras ver cómo Carlos Sainz se ponía al rebufo de Max Verstappen.

Sainz, ayudado también por la intervención del coche de seguridad al final de la carrera provocado por el abandono de Yuki Tsunoda, que le permitió hacer su segunda parada y montar neumáticos duros frescos sin perder tiempo con el campeón del mundo, intentó por todos los medios adelantar al neerlandés al final de la carrera, pero no lo consiguió.

Así, Sainz tuvo que conformarse con el segundo puesto del podio, mientras que Leclerc, que salía desde el fondo de la parrilla tras haber montado la unidad de potencia número 4, consiguió subir hasta el quinto puesto y limitar los daños.

Al final de una carrera que vio a Red Bull ganar por sexta vez consecutiva, Mattia Binotto habló ante los micrófonos de Sky Sport F1 Italia, subrayando los aspectos positivos del viaje a Canadá y lanzando un mensaje a Red Bull por los problemas de fiabilidad que afectaron a Sergio Pérez, abandono de la competencia en la vuelta 9.

"Este fin de semana ha sido el que más a la defensiva hemos estado, porque partíamos desde atrás y teníamos que minimizar la diferencia de puntos. De hecho, hemos ganado algunos puntos en el campeonato de constructores, lo que demuestra que la fiabilidad es un problema para todos. Nunca es un hecho, es difícil de gestionar. Sabemos que tenemos problemas, pero tenemos que estar concentrados y resolverlos cuanto antes".

El director del equipo Ferrari explicó entonces el tipo de carrera que debía afrontar Charles Leclerc. Binotto la calificó de una carrera de paciencia y luego justificó lo que parecía una tardía visita a los pits señalando con el dedo las imprecisiones cometidas por los mecánicos.

"Sabíamos que esta sería una carrera de paciencia para Charles. Se produjo la frustración de alguien que se ve obligado a salir desde atrás y en ciertos momentos le gustaría poder adelantar, pero no siempre puede hacerlo debido al tren que se genera por el DRS o al deterioro de los neumáticos. Fue una carrera de paciencia. Terminó quinto y creo que en general es un buen resultado".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tuvimos un poco de mala suerte con Carlos con el VSC, pero el coche de seguridad restableció la situación. Con Charles creo que no deberíamos haber esperado a la parada porque en ese momento Stroll estaba acelerando el ritmo y queríamos tener margen para seguir al frente. Por desgracia, la parada no fue buena. Con un pit normal habríamos estado por delante de ese tren de competidores y él no habría dañado sus neumáticos en esa fase y habría tenido neumáticos más frescos para atacar al final. Tenemos que revisar las paradas en boxes porque hay algo que falla sistemáticamente en ese aspecto".

Binotto analizó a continuación la carrera de Carlos Sainz. Según el director del equipo de la Scuderia, el español está mejorando su conocimiento del F1-75, pero hoy, quizás, ha pagado su resultado del sábado en la calificación.

"Carlos está ganando confianza, conoce cada vez mejor este coche y está conduciendo mejor que al principio de la temporada. Su ritmo de carrera ha sido muy bueno y sabíamos que si adelantaba a Alonso enseguida podría luchar. Es una lástima porque quizás hoy teníamos un poco más, pero esa décima o dos no son suficientes para adelantar. Quizá pagó la clasificación de ayer y esto demuestra una vez más que se necesitan fines de semana perfectos para ganar".

"En la carrera estuvo bien, mantuvo el ritmo y atacó a Max inmediatamente después del reinicio. Entonces no presionó, se pegó a él y esperó las dos últimas vueltas. Por desgracia, cometió un pequeño error en la horquilla que le privó del último taco útil, pero estuvo muy cerca. Pronto llegará el día de su victoria".

Antes de despedirse, Binotto explicó que espera un paso adelante de Red Bull de cara a la próxima carrera en Silverstone.

"Espero que Red Bull traiga un gran desarrollo a Silverstone, al menos eso imagino, y deberíamos entender en qué consistirá en comparación con lo que haremos nosotros, pero lo juzgaremos en la pista".