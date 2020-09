Bottas: con el neumático medio tengo una ventaja en Rusia

Valtteri Bottas había sido el más veloz durante la jornada del viernes del Gran Premio de Rusia y en las primeras dos rondas de la clasificación estuvo en la pelea por el primer lugar o, incluso ocupando esa posición.

La situación dio un giro en la Q3 cuando no solo fue incapaz de darle la vuelta al resultado y récord impuesto por su compañero en Mercedes Lewis Hamilton, sino que además se vio superado en el último instante por el holandés Max Verstappen, quien compartirá la primera fila con el seis veces campeón del mundo.

Bottas arrancará tercero a lado de Sergio Pérez, Racing Point, una posición que no es del desagrado del escandinavo quien es el más cercano rival de Hamilton por el título.

“Sentí que el ritmo que tenía era bueno porque también lo fue en la Q1 y Q2, todo era agradable, pero en Q3 no sé que sucedió, porque encontré algunas mejoras, pero obviamente otros hallaron más”, dijo Bottas.

“Esta es una pista muy sensible para los neumáticos. En la primera salida en la Q3, mis neumáticos estaban demasiado fríos, mientras que en la segunda no sé qué sucedió porque no podía ir más rápido, así que hay algunas interrogantes por ello”.

Bottas arrancará con el compuesto medio a diferencia de Hamilton. El británico tuvo que emplear la goma blanda para su último intento cuando se vio amenazado de eliminación en la Q2 luego de que su primer intento fue borrado al exceder los límites de la pista.

“Creo que aquí comenzar en tercer lugar es en realidad algo bueno, además que creo estoy en el neumático correcto”.

“Recuerdo una vez que comencé tercero aquí (2017) y sabemos lo que pasó entonces (ganó la carrera). Entonces, trataré de hacer lo mismo. Creo que tengo una ventaja al utilizar primero el neumático medio, así que todavía estoy en el juego”.

Con información de Jonathan Noble

