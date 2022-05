Brown admite "mecanismos" en el contrato de Ricciardo

Cargar reproductor de audio

El futuro a largo plazo de Ricciardo en el equipo de Woking se había puesto en duda después de que Zak Brown comentara la semana pasada que los resultados del piloto australiano no habían estado a la altura de las expectativas.

Ricciardo aceptó que su etapa en McLaren F1 no había dado los resultados que ni él ni sus jefes habría querido, pero en la previa del GP de Mónaco dejó claro que tenía tres años de contrato y que esperaba cumplirlos, hasta finales de 2023.

Sin embargo, hablando antes de una visita a las 500 Millas de Indianápolis 2022, Brown sugirió que el contrato de McLaren con Ricciardo no era completamente definitivo.

Aunque Daniel Ricciardo está a la mitad de un contrato de tres años, sugirió que había cláusulas de ruptura que podrían abrir la puerta a una separación si las cosas no mejoraban.

Cuando se le preguntó si había una cláusula de salida para el piloto o el equipo si no querían continuar juntos hasta 2023, Brown dijo: "No quiero entrar en detalles del contrato, pero hay mecanismos en los que estamos comprometidos unos a otros, y mecanismos en los que no lo estamos".

"Hablé con Daniel al respecto. No estamos logrando los resultados que ambos esperábamos, pero ambos vamos a seguir apretando".

"Creo que demostró en Monza [el año pasado] que puede ganar carreras. También necesitamos desarrollar nuestro coche de, porque ahora no es un monoplaza capaz de ganar. Pero nos gustaría verle más arriba en la parrilla".

"Y veremos cómo se desarrollan las cosas y qué quiere hacer él. Además, nuestro programa de pruebas va en aumento, pero no tenemos prisa".

El futuro de Ricciardo más allá de 2023 ya parecía depender del progreso de los jóvenes de IndyCar de McLaren, y Pato O'Ward parecía el principal candidato si el equipo decidía apostar por un novato. Este viernes, Arrow McLaren SP anunció que O'Ward había renovado su contrato con el equipo por al menos tres años más.

Puede parecer demasiado pronto para que el mexicano reemplace a Ricciardo en 2023, aunque disputará su primera sesión de entrenamientos libres ya esta temporada.

"Tenemos a nuestros dos pilotos de pruebas bajo contrato", dijo Brown. "Pato va a ser uno de ellos. Hizo un muy buen trabajo en Abu Dabi [en el test de jóvenes pilotos] el año pasado".

"El calendario de IndyCar es muy denso, como saben, pero al final del año no sorprenderá verle en uno de los coches".

O'Ward cree que tiene otros dos o tres años para llegar a la F1 antes de ser demasiado mayor (en cuanto a edad) para cambiarse.

"Creo que la fecha límite está ahí debido a la edad", dijo. "Una vez que tienes 25 o 26 años, esa ventana se cierra bastante. Entonces, obviamente, si surge esa oportunidad, la tomas, ¿verdad?".

"Mi sueño de convertirme en piloto de carreras estaba centrado en la Fórmula 1. Eso es algo que nunca se va a ir. Es una parte de mí. Es lo que abrió mi corazón a un mundo tan diferente".