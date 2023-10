El subcampeonato "no significaría nada" para Checo Pérez

Sergio Pérez arrancó la temporada 2023 de la Fórmula 1 batallando con Max Verstappen por el campeonato del mundo, repartiéndose por igual las victorias en las cuatro primeras rondas del año, antes que el neerlandés comenzar a dominar a partir de la quinta cita en Miami, encadenando un récord de diez triunfos consecutivos.

El piloto mexicano no ha vuelto a ganar desde entones, y actualmente tiene como único objetivo el subcampeonato del mundo, donde tiene una diferencia de 33 puntos sobre Lewis Hamilton a falta de seis grandes premios para concluir el certamen.

El 1-2 en el campeonato de pilotos es algo que Red Bull Racing nunca pudo conseguir en la máxima categoría, por lo que Christian Horner, jefe del equipo, dejó en claro en más de una oportunidad que eso sería un logro importante para su organización.

Debatiendo en el podcast F1 Nation sobre la posibilidad de que Verstappen ayude a Pérez a lograr el subcampeonato una vez que él se consagre campeón, algo que podría suceder el próximo fin de semana en Qatar, Pedro de la Rosa se mostró escéptico sobre ese escenario.

"Depende mucho de si ayudar a tu compañero de equipo significa que vas a seguir ganando, está bien", dijo el expiloto y actual embajador de Aston Martin en la F1.

"Pero si vas a regalar victorias sólo por ayudar a tu compañero, no es bueno para el equipo. No es bueno para Max. No es bueno para nadie".

El español, además cuestionó el valor que tendría para "Checo" Pérez coronarse como subcampeón del mundo después de haber sido superado por Verstappen durante la temporada.

"La pregunta realmente es una vez que Red Bull ya se ha coronado campeón del mundo en el campeonato de constructores y en el campeonato de pilotos en pocos días, ¿hay realmente una necesidad?"

"¿O qué significa acabar segundo para 'Checo'? ¿Significa mucho? Quiero decir, porque si significa mucho, entonces entendería que tal vez Max ayude. Pero tiene que significar algo especial para el equipo y para 'Checo' terminar segundo".

"Personalmente creo que terminar segundo no significa nada en absoluto. Sigues acabando por detrás de tu compañero de equipo, el equipo ya ha conseguido el campeonato de constructores, así que yo no le daría demasiada importancia a ser segundo", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!