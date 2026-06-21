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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Claire Williams: Russell merece el título de F1, pero la mala suerte puede persistir

Claire Williams teme que la racha de mala suerte de George Russell en Mercedes pueda impedirle conseguir el título de Fórmula 1

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

La exdirectora adjunta del equipo Williams, Claire Williams, ha compartido su preocupación de que George Russell pueda ser víctima de una persistente racha de "mala suerte" en la Fórmula 1, poniendo potencialmente en peligro sus posibilidades de conseguir alguna vez un título de campeonato.

Hablando en el pódcast High Performance Racing junto al presentador Jake Humphrey, el exingeniero de F1 Rob Smedley y el exdirector del equipo Alpine Otmar Szafnauer, Williams reflexionó sobre la situación actual del piloto de Mercedes.

Habiendo defendido a Russell como un claro favorito al título antes de la temporada, admitió sentirse "realmente triste" por sus dificultades recientes, particularmente mientras lucha contra su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Russell, que debutó con Williams en 2019, sufrió problemas con el coche durante la clasificación del Gran Premio de China, vio su estrategia perjudicada por un coche de seguridad inoportuno en Japón, y abandonó cuando iba en cabeza en Canadá debido a más problemas con su Mercedes. Mientras tanto, Antonelli ha ganado cinco de los primeros siete grandes premios en 2026.

"Salí con todo al comienzo de este año, diciendo que iba a ser el año de George. Creo que subestimé a Kimi, pero creo que bastantes personas subestimaron a Kimi al comienzo del año", explicó Williams.

Más de la F1 :
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Sinceramente pensé que iba a ser el año de George. Hablamos antes de esto, sobre la suerte. Y realmente creo que algunas personas tienen mejor suerte que otras en la Fórmula 1.

"Lo he visto con Williams a lo largo de los años. Las veces en que hubo una lotería, un resultado porque había lluvia o un coche de seguridad. Williams invariablemente nunca se benefició de esos momentos de suerte en el deporte. Algunos otros equipos sí.

"Y no fue porque nos equivocáramos con la estrategia o cometiéramos un error. Simplemente no ocurrió para nosotros. Nunca ocurrió. Y me preocupa que George... No creo que sea por falta de talento. Creo que simplemente ha tenido un poco de mala suerte. Y me preocupa que a veces la mala suerte se pegue a la gente.

Más de la F1 :

"Realmente no quiero que se le pegue a George porque merece un título. Creo que lo merece. Se lo ha ganado."

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