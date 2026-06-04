Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Mónaco

Colapinto explica por qué el punto "clave" de Mónaco es una debilidad para Alpine

Franco Colapinto señaló qué es lo que le preocupa de cara al Gran Premio de Mónaco.

Federico Faturos Ronald Vording
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lily Collins, Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Automobile Club de Monaco mascot

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Cadillac front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Emerson Fittipaldi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Dan Towriss, Cadillac CEO and his wife Cassidy

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mattia Binotto, Audi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Audi front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lily Collins

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
A general view of the harbour

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
52

El piloto argentino llega al fin de semana en Montecarlo atravesando un gran momento después de encadenar dos carreras consecutivas en las que logró sus mejores resultados en la Fórmula 1.

Colapinto finalizó séptimo en Miami a principios de mayo y luego elevó la vara al terminar sexto en Canadá, siendo en ambas ocasiones la referencia de la zona media y por una marcada diferencia sobre sus rivales.

Sin embargo, mientras espera mantener esa buena racha en el circuito urbano por excelencia del automovilismo, el argentino advirtió sobre una debilidad de Alpine que adquiere una importancia especial en Mónaco.

"Si miramos hacia atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras, y aquí no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese aspecto para ser más fuertes los sábados", dijo este jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

También lee:

Si bien el piloto de 23 años se metió en el top 10 en tres de las últimas cuatro clasificaciones de la F1, comentó que el problema de Alpine a una vuelta rápida radica en la dificultad para llevar los neumáticos a la ventana óptima de funcionamiento, y explicó por qué espera que Mónaco represente un desafío aún mayor.

"Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación".

Franco Colapinto, Alpine, el jueves en Mónaco

Franco Colapinto, Alpine, el jueves en Mónaco

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave aquí. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición".

"Pero todavía no termino de entender completamente cómo conseguir que los neumáticos entren en la ventana correcta de funcionamiento, y creo que eso va a ser lo más importante este fin de semana".

Por último, Colapinto explicó las diferencias que presentará Montecarlo este año con los actuales coches de Fórmula 1.

"Este circuito es muy diferente a todos los demás del año y del calendario, pero los cambios en los coches son mucho menores. En años anteriores llevabas un paquete de máxima carga aerodinámica y los coches cambiaban mucho. Este año estás mucho más limitado por el paquete aerodinámico y por las opciones de puesta a punto que puedes utilizar, así que creo que todo es mucho más una continuación de lo visto en circuitos anteriores, porque no hay demasiado que modificar en términos de carga aerodinámica y todo eso. Por eso pienso que las diferencias entre un circuito y otro son menores".

"Canadá y Miami fueron ambos circuitos de baja velocidad. Miami era algo más parecido a un circuito urbano, mientras que en Canadá hizo mucho frío y creo que eso nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor", concluyó.

También lee:

Watch: Pasamos el día con Franco Colapinto en un filming day de F1

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo "Soy uno de los mejores": Checo Pérez tras el calvario en Red Bull y su renacer en Cadillac
Artículo siguiente Adrian Newey regresará al paddock de la F1 en Mónaco tras meses de ausencia

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Mónaco de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Mónaco de F1 2026

Bottas revela la razón de su diferencia de ritmo con Checo Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Bottas revela la razón de su diferencia de ritmo con Checo Pérez

Colapinto explica por qué Mónaco será "100% más difícil" con los coches de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Colapinto explica por qué Mónaco será "100% más difícil" con los coches de la F1 2026
Más de
Franco Colapinto

Colapinto se alista para Mónaco: “El sábado es el día más importante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Colapinto se alista para Mónaco: “El sábado es el día más importante"

Por qué el receso de la F1 en abril cambió la temporada de Colapinto, según Palmer

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Por qué el receso de la F1 en abril cambió la temporada de Colapinto, según Palmer

David Croft lo sentencia: Colapinto se asentó en Alpine y responde con talento en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
David Croft lo sentencia: Colapinto se asentó en Alpine y responde con talento en la F1
Más de
Alpine

La asociación con Gucci "dice mucho" del momento de Alpine en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
La asociación con Gucci "dice mucho" del momento de Alpine en la F1

Colapinto y Lawson hicieron callar a sus críticos y cambiaron el panorama en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Colapinto y Lawson hicieron callar a sus críticos y cambiaron el panorama en la F1 2026

Fracasa la compra de Alpine: Mercedes rechaza pagar una cifra que considera excesiva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Fracasa la compra de Alpine: Mercedes rechaza pagar una cifra que considera excesiva

Últimas noticias

Max Verstappen defiende Mónaco: "Antes la gente gritaba en casa, ahora escribe en Internet"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Max Verstappen defiende Mónaco: "Antes la gente gritaba en casa, ahora escribe en Internet"

La F1 seguirá en Las Vegas hasta 2037 tras firmar una prórroga de 10 años

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La F1 seguirá en Las Vegas hasta 2037 tras firmar una prórroga de 10 años

"No se nos puede poner una correa": la visión de Antonelli y Russell sobre la pelea por el título de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
"No se nos puede poner una correa": la visión de Antonelli y Russell sobre la pelea por el título de F1

Romain Grosjean confirma cirugía en la mano derecha después del GP de Detroit

IndyCar
Indy IndyCar
Madison
Romain Grosjean confirma cirugía en la mano derecha después del GP de Detroit