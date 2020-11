Cómo Brawn fue clave para convencer a Hamilton de unirse a Mercedes

Lewis Hamilton logró su séptimo título mundial de F1 el fin de semana pasado en Turquía para igualar el récord de todos los tiempos de Michael Schumacher, habiendo ganado seis de los campeonatos con Mercedes.

Hamilton dejó McLaren al final de la temporada 2012 para unirse a Mercedes en lo que en ese momento pareció ser un movimiento impactante, pero sus éxitos posteriores demostraron que tomó la decisión correcta.

Gran parte del trabajo para convencer a Hamilton de que dejara McLaren en 2012 recayó en el presidente no ejecutivo de Mercedes y tres veces campeón del mundo de F1, Niki Lauda, ​​y durante los años siguientes, la pareja entabló un fuerte vínculo de amistad.

Pero Hamilton reveló que incluso después de sus primeras conversaciones el austriaco se sentía inseguro respecto a los planes futuros de Mercedes. Ahora agregó que fue Ross Brawn, entonces director del equipo alemán, quien logró convencerlo.

"Había hablado con Niki en casa en Mónaco, estaba hablando con él y trataba de convencerme de venir”, dijo Hamilton, reflexionando sobre su decisión de unirse a Mercedes.

"Estoy bastante seguro de que fue el primero con el que hablé; él me decía: ‘¡tienes que venir al equipo!’.”

“Al principio no estaba convencido. Creo que la etapa convincente que realmente me hizo investigar más fue cuando Ross vino a la casa de mi madre y se sentó conmigo en la cocina. Tomamos el té y me mostró cuáles eran los planes para el equipo”.

“En ese momento tuve un verdadero conocimiento a profundidad de lo que estaba planeando el equipo, los cambios que estaban tratando de hacer. Ese fue realmente el punto clave”.

Un momento clave en la decisión de Hamilton de unirse a Mercedes llegó en el Gran Premio de Singapur de 2012, cuando se reunió con Lauda para discutir más detalles sobre el acuerdo que fue anunciado cinco días después de la carrera.

Hamilton dijo que sus charlas en Singapur fueron una parte importante en el comienzo de su amistad con el tricampeón del mundo, y ayudaron a aclarar algunas percepciones de cómo era Lauda.

"La parte importante de Singapur es que Niki y yo, quizás más para él, nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común", dijo Hamilton.

“Ese fue realmente el comienzo de nuestra amistad, porque recuerdo que me dijo: 'te pareces mucho a mí'. Creo que se dio cuenta de que teníamos mucho más en común de lo que quizás había pensado anteriormente, porque en realidad no habíamos hablado mucho antes de eso. Todo lo que conocíamos se fundamentaba de lo que la gente escribía”.

“Lo digo una y otra vez: llegar a los siete campeonatos es mucho más de lo que pude haber imaginado en mis sueños más locos. Conseguir un campeonato mundial fue genial. Obviamente, fue difícil conseguir el segundo, y pasé años trabajando para ayudar al equipo a ganar otro título mundial”.

“Entonces tuve que tomar una gran decisión, si me quedaba y seguía avanzando, o cambiaba y hacía algo más aventurero. Hice ese acto de fe, y luego hemos conseguido uno tras otro aquí”.

“Cuando tomé la decisión sabía que hacía lo correcto. Pero Dios, ¿sabía que ganaríamos seis títulos mundiales? No”.

“En la vida se dice que tenemos que asegurarnos de dar ese salto de fe, hacer lo que crees que es correcto para ti y no lo que la gente te dice que hagas, y hacer la tarea para analizar los pros y contras, y luego ir por ello”.

“Hay que ir por todo, ya sea bueno o malo".