Hamilton elogia a Russell y lo compara con los inicios de Alonso

Desde que debutó en Fórmula 1 con Williams a principios de 2019, George Russell nunca ha sido superado por un compañero de equipo en clasificación, y mantiene un 35-0 a falta de tres carreras para acabar esta temporada.

Aunque Russell aún no ha conseguido puntuar en la F1, sus actuaciones han sido elogiadas por muchos de sus compañeros, incluidos los campeones del mundo Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

Pero Russell no quiere que eso le afecte demasiado, y asegura que la mayor presión se la pone él mismo, y no las expectativas de los demás.

"Obviamente, aprecio mucho esos comentarios, sin lugar a dudas", dijo cuando Motorsport.com le preguntó cómo le afectaban los elogios.

“Pero es casi un ruido de fondo, de verdad, porque sé que tengo que seguir rindiendo semana tras semana".

“Igual que es fantástico recibir una palmada en la espalda y piropos de estos chicos, tengo que reforzar eso con el trabajo que hago en la pista".

“Siempre he intentado no dejar que comentarios como esos se me metieran en mi cabeza. Hago este deporte para mí y mi familia".

"La mayor presión que tengo es de mí mismo, y no de nadie más".

Russell es parte del programa junior de Mercedes desde 2017 y se le ve como un claro futuro sucesor de Lewis Hamilton o Valtteri Bottas en el equipo alemán.

El siete veces campeón del mundo, Hamilton, habló de Russell después de su accidente tras el coche de seguridad en Imola para mostrar su apoyo al joven: "Está bien cometer errores y está bien sentir el dolor".

Hablando para Motorsport.com sobre ese mensaje, Hamilton dijo que quería asegurarse de que Russell no fuera muy duro consigo mismo por el error.

“Lo que ha podido hacer es similar a si miras a Alonso, o a muchos de los pilotos que entran en uno de los equipos que están más atrás, tienen la oportunidad de crecer y mejorar y liderar un equipo y cometer errores", explicó Hamilton.

“Este año, ha sido genial cómo ha gestionado todo y cómo ha pilotado, y lo que ha hecho con ese coche para meterle en la Q2 con bastante frecuencia es un gran resultado".

“Estoy realmente impresionado con su talento para las carreras y con cómo está creciendo, y creo que él es el futuro".

“Hay varios pilotos que son el futuro de este deporte, pero él es uno de ellos y estoy muy emocionado de ver su progresión".

"No tengo ninguna duda de que tiene el potencial para ser un futuro campeón".

