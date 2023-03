La frustrante primera clasificación de De Vries con AlphaTauri

Cargar reproductor de audio

De Vries sorprendió en la pasada temporada cuando debutó en la F1 de urgencia en el Gran Premio de Italia para reemplazar en Williams a Alexander Albon, ausente por una apendicitis.

El neerlandés se destacó ese domingo en Monza al terminar en los puntos, lo cual lo llevó a ser contratado por AlphaTauri como nuevo compañero de equipo de Yuki Tsunoda en lugar de Pierre Gasly, quien se marchó a Alpine para 2023.

De Vries generó expectativas en el equipo de Faenza desde su incoporación, pero hasta ahora no pudo ser plasmado este sábado en el circuito de Sakhir tras clasificarse en la 19º y penúltima posición.

De hecho, el campeón mundial de la Fórmula E era último en el clasificador, pero ganó un lugar cuando le borraron una vuelta a Gasly por exceder los límites de la pista.

"Obviamente no esperaba esto", dijo De Vries en una primera reacción sobre su clasificación en Viaplay de Países Bajos. "El objetivo es siempre clasificarse lo más adelante posible. En sí, estuve bastante bien en mi primera y segunda tanda, pero en la última no pude dar el paso. Al principio de la vuelta, perdí el tren trasero al salir de la curva 1. Creo que los neumáticos traseros no estaban lo suficientemente calientes. No fuimos lo suficientemente rápidos para clasificarnos mejor".

Al ser preguntado qué fue lo que salió mal, De Vries respondió: "Suele ser una confluencia de circunstancias. En cada tanda cometía pequeños errores aquí y allá. Mi segunda tanda fue la más completa, pero en la última me quedé atrás desde la curva 1".

De Vries se ubicó a más de siete décimas de segundo de su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, quien fue octavo en la Q1 antes de finalmente clasificar 14º en la Q2.

"Ya se esperaba que el mediocampo estuviera muy junto", comentó De Vries. "Entonces puedes estar fuera o dentro en la Q1".

De Vries sigue siendo positivo de cara a la carrera del domingo. "Creo que nuestras tandas largas fueron relativamente algo mejores que nuestras tandas cortas. Vamos a hacerlo lo mejor posible", concluyó.

