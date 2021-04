Ecclestone: Vettel es sensible y ya no era amado en Ferrari

Bernie Ecclestone no se ha alejado por completo de la Fórmula 1 después de que Liberty Media tomó el control de la categoría que alguna vez él dirigió, en parte porque sus declaraciones siempre generan ruido en el paddock de la serie.

El antiguo mandamás de la categoría expresó recientemente en la cadena alemana Sport 1 sus pensamientos de cara al inicio de la temporada 2021 que se dará este fin de semana en el circuito de Bahréin.

Sus primeros pensamientos van para el nuevo piloto de Aston Martin, Sebastian Vettel. El británico considera que el bajo rendimiento en la última temporada del cuatro veces campeón del mundo con Ferrari estuvo relacionado con la falta de amor por parte del equipo del Cavallino Rampante.

“Lo mejor que puede hacer Sebastian es olvidar su pasado en Ferrari”, apuntó el ex directivo.

“Esto puede devolverlo a la fuerza anterior, a sus niveles. Muchos no lo saben, pero Sebastian es muy sensible. Le encanta ser amado y ese sentimiento ya no lo tenía en Ferrari”.

"Vettel no estaba contento y no tenía todo el apoyo. Probablemente estaba un poco molesto. No es que estuviera decepcionado con la vida y ya no quisiera ser el viejo Vettel, sino que tenía que estar en el equipo adecuado”.

“Pienso que ahora está en el equipo correcto (Aston Martin). Confío en que tenga éxito allí. Estaría muy decepcionado si no lo logra”.

Del dominio de Mercedes

Respecto a la temporada 2021, Ecclestone señaló que la F1 debe encontrar la forma de que los resultados a favor de Mercedes no sean tan predecibles, algo que según él ya ha comentado con el propio Toto Wolff.

“Él conoce mis pensamientos y mis sentimientos. Mercedes hizo un gran trabajo para la Fórmula 1, pero me gustaría volver al pasado, cuando Ferrari o Red Bull dominaban”.

“Cuando vas ahora a las carreras, sabes que quien salga desde la pole probablemente ganará el GP y eso no está bien. El Mercedes es dominante, lo cual no es culpa suya, al contrario, ha funcionado muy bien. Pero creo que debemos facilitar que otros sean competitivos, sin alterar este deporte”, finalizó el directivo.