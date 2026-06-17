Cómo un error de Mercedes "comprometió" a George Russell en Barcelona

Aunque consiguió la pole position el sábado y cruzó la meta en segunda posición, Barcelona siguió sin ser uno de los fines de semana más fáciles de la temporada de Fórmula 1 para George Russell. Desde la mitad del Gran Premio de Barcelona, los pilotos de Mercedes comenzaron a sufrir un subviraje cada vez mayor y una caída progresiva del rendimiento de los neumáticos.

Este escenario no solo dio a Lewis Hamilton la oportunidad de hacer funcionar su estrategia de tres paradas, sino que también permitió a Kimi Antonelli cerrar rápidamente la diferencia con Russell y convertirse en una amenaza real antes de la parada final en boxes. Sin embargo, fue en esta fase cuando algo salió mal para el piloto de Mercedes.

Durante el segundo stint, Russell había reportado subviraje, una condición que debería haber llevado a los mecánicos a ajustar el flap delantero en la parada en boxes para añadir carga aerodinámica, reequilibrar el coche y limitar la degradación de los neumáticos que ya le había perjudicado en la fase final de ese stint.

George Russell tuvo problemas en la parada en pits. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El problema fue que durante esa parada en boxes, justo cuando los mecánicos debían ajustar el alerón delantero a través de la ranura del morro, hubo un problema con la herramienta necesaria para realizar el ajuste. Como resultado, en lugar de un coche correctamente equilibrado, Russell se encontró con uno con sobreviraje, mucho más incisivo en la parte delantera y con una zaga más inestable. Fue una situación muy lejos de ser ideal para el británico, especialmente en un circuito de poco agarre y alta degradación como Barcelona.

"En nuestra parada final en boxes, en realidad ajustamos incorrectamente el alerón delantero debido a un problema con la pistola de ajuste, y eso significó que estaba trabajando con un balance muy, muy sobrevirador que sin duda comprometió su ritmo en las etapas finales", dijo Bradley Lord, director adjunto del equipo, en el clásico debrief de Mercedes, explicando el problema.

Incluso al observar los datos, durante el stint final de Russell hubo una caída clara en términos de ritmo de carrera, con una pérdida media de alrededor de siete décimas de segundo por vuelta respecto a Hamilton. Fue una diferencia significativa que surgió no tanto en las vueltas iniciales, sino especialmente hacia el final, cuando los neumáticos comenzaron a desgastarse más intensamente en la parte trasera debido al balance sobrevirador.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Esto no significa que Russell no tuviera problemas de rendimiento en el stint final. Incluso en las vueltas iniciales con neumáticos nuevos, su ritmo en relación con Hamilton no fue especialmente fuerte, aunque sí tuvo que lidiar con algo de tráfico y readaptarse al balance. Esto significaba que le habría resultado muy difícil recuperar una parte significativa de la diferencia que Hamilton había logrado cerrar anteriormente.

Sin embargo, especialmente en una pista como Barcelona, donde ya se había observado cierto deslizamiento con el compuesto más duro el viernes (con Pirelli reduciendo después ligeramente las presiones para aumentar la huella de contacto y, sobre todo, para bajar la presión una vez que el neumático se estabilizara en condiciones de mucho calor), tener un coche demasiado desequilibrado hacia un eje u otro puede influir significativamente en el desgaste de los neumáticos.

Mientras luchaba contra el problema de configuración con el que su equipo lo había dejado, Russell fue finalmente superado por Antonelli en la carrera. Sin embargo, un problema de fiabilidad dejó fuera de combate a su joven compañero de equipo, por lo que Russell conservó su segundo puesto en el podio al ver la bandera a cuadros.