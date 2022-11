¿Cuál es el origen del mensaje “it’s hammer time”? Hamilton lo explica

Cargar reproductor de audio

Lewis Hamilton ha trabajado con Peter Bonnington, mejor conocido como Bono, desde que llegó al equipo Mercedes en 2013, y una de las señas de identidad de su etapas juntos es el mensaje de Bonnington al piloto por radio: "It's hammer time" ("es la hora del martillo").

Este mensaje sirve como referencia al eslogan de la canción de MC Hammer de 1990 "U Can't Touch This" y a la designación de tres letras de Hamilton, 'HAM', que aparecen en las tablas de clasificación que la Fórmula 1 utiliza en la televisión.

Bonnington recientemente dio a Hamilton ese mensaje en el Gran Premio de Estados Unidos cuando se preparaba para luchar contra Max Verstappen por la victoria, y Hamilton sañaló en México que "parecía como si hubiera pasado al menos un año" desde la última vez que lo había escuchado por radio.

Al ser preguntado por Motorsport.com por el origen del mensaje "it's hammer time", Hamilton explicó que se le ocurrió como algo para motivarle al final de un stint en lugar de que le dijeran simplemente que apretara.

"Creo que se me ocurrió lo del hammer time", dijo Lewis Hamilton. "Hubo un momento en el que él me decía: 'ahora es el momento de apretar', y yo me frustraba con él porque le decía: '¡ya estoy apretando!".

"Pero le dije: 'si estás tratando de decirme que ahora es el momento de ir con todo, de usar todo lo que tengo, dime por radio que es el momento del martillo (hammer time)'. Eso fue parte del crecimiento de nuestra relación".

"Estoy increíblemente agradecido con Bono, he tenido una etapa increíble con él. Creo que tenemos una de las relaciones más largas, si no es que la más larga, sociedad entre piloto e ingeniero que ha habido. Ha sido muy importante para mi éxito".

Hamilton y Bonnington han formado, estadísticamente, la asociación piloto-ingeniero más exitosa de la historia de la F1, con seis de los siete títulos de Hamilton y 82 de sus 103 victorias en F1.

Hamilton dijo que él y Bonnington se habían "apoyado mutuamente dentro y fuera de la pista en los buenos y malos momentos" y que era "como un hermano" para él.

"Es probablemente una de las pocas personas que me soporta de verdad, tanto en los días buenos y malos", dijo Hamilton.

"Lo tranquilo que es capaz de estar durante toda la carrera, y cómo ha sido capaz de guiarme y ayudarme a recorrer una carrera... no creo que haya mucha gente que pueda hacer eso", concluyó.