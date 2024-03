Ecclestone da la razón a Massa tras la demanda interpuesta

Llevaba tiempo en el aire, pero el lunes se hizo oficial: Felipe Massa ha presentado una demanda contra la FOM por el título de Fórmula 1 perdido en 2008. Tras un periodo de silencio en torno al caso, se ha sabido que el ex piloto de F1 quiere recuperar lo que considera millones perdidos por parte de la organización del Gran Circo y el Alto Tribunal británico estudiará el caso.

El ex jefe de la FOM, Bernie Ecclestone, es una de las personas que desempeñan un papel clave en el caso. En el Gran Premio de Singapur de 2008, Nelson Piquet Jr. se estrelló, tras lo cual la carrera se desarrolló de tal manera que su compañero de equipo Fernando Alonso ganó la carrera. Unos meses después, se reveló que Piquet jr. había empotrado deliberadamente su Renault contra el muro para aumentar las posibilidades de victoria de Alonso.

En una entrevista realizada el año pasado, Ecclestone indicó que él y el entonces presidente de la FIA, Max Mosley, conocían el incidente incluso antes de que terminara el campeonato, pero no habían revelado nada para limitar los daños de imagen.

Massa está ahora furioso por ello, porque según él, la carrera no debería haber contado. Sin ese resultado, el piloto dice que había muchas posibilidades de que él se hubiera llevado el título mundial y no Lewis Hamilton.

Ecclestone ha reaccionado al asunto, poniéndose rotundamente del lado de Massa. "Si me hubiera preguntado, le habría dicho que emprender acciones legales es lo mejor que puede hacer. El juez inglés podrá entonces decirle lo que está bien o mal", dijo el multimillonario en declaraciones a Press Association.

"No puedo decir nada sobre el resultado del caso y lo que ocurrirá. Realmente no tengo ni idea. No creo que nadie la tenga. Mi opinión es que es mejor que el juez inglés emita un veredicto. Eso le ayudará más".

Ecclestone es el primero de los implicados en dejar entrever algo tras la noticia de la presentación de la demanda. Cuando Motorsport.com les preguntó, la FIA y la FOM dijeron que no harían comentarios.