Norris: Tengo un coche rápido, sólo hay que no cometer errores en Singapur

Era el favorito tras los entrenamientos libres y no defraudó las expectativas. En un día en el que era crucial sacar el potencial del coche, sobre todo teniendo en cuenta que Singapur es uno de esos circuitos en los que la posición en pista puede marcar realmente la diferencia, el inglés cuajó una buena vuelta que le valió la pole por delante de su rival más directo en la lucha por el mundial, Max Verstappen.

Sin duda, el piloto de McLaren hubiera preferido ver al holandés más atrás, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades encontradas ayer, como atestigua el decimotercer puesto de Sergio Pérez, fuera en la Q2 por detrás de los dos Williams y uno de los dos Racing Bull.

Para Norris era crucial aprovechar lo visto ayer porque, en una pista tan cambiante, con Red Bull y Mercedes resurgiendo al volcar la puesta a punto tras un viernes muy complicado, la pole estaba realmente al alcance de la mano gracias a un McLaren en general muy efectivo en una amplia gama de condiciones.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lo importante también era entender las condiciones cambiantes de la pista porque, si vas y tomas el tiempo de la Q1 y lo comparas con el de la Q3, ves una mejora de sólo cinco décimas, lo que te hace darte cuenta de lo extraña que fue la evolución de una pista que, desde la FP3, había sido más lenta que ayer. Un tema que también mencionó el propio Norris, que no dejó de destacar lo cómodo que se sintió con el monoplaza durante todo el fin de semana, pudiendo apretar desde la primera sesión de entrenamientos libres.

"Ha sido una calificación dura, también ha sido un poco difícil mejorar entre series, mientras que los otros rivales mejoraban serie tras serie, se hacían cada vez más rápidos presionándome, luego con una sola vuelta al final. Pero al final fue suficiente para la pole y estoy contento por ello, especialmente aquí en Singapur. He tenido buenas sensaciones todo el fin de semana, tengo confianza en el coche. Tal vez no tanto en la calificación, pero hicimos el trabajo", dijo Norris, que también se ocupó del sobrecalentamiento en la parte trasera del blando, un compuesto que ha demostrado ser un reto para McLaren en el pasado en pistas que ponen tanto estrés en la parte trasera.

Con sólo un intento disponible en la Q3, dada la bandera roja provocada por Carlos Sainz por un error en la última curva al lanzarse, la presión sobre todos los pilotos aumentó, sobre todo porque un error podría haber comprometido toda la clasificación. "Es divertido. Por supuesto, te pone un poco de presión. Mi vuelta no era tan buena como la de antes de la bandera roja, quizás había un poco más, pero como he dicho, el coche te da buenas sensaciones y cuando sientes esa confianza, puedes empujar y el tiempo sale. Hoy he hecho el trabajo que teníamos que hacer, a ver qué pasa mañana".

Lando Norris, Equipo McLaren F1 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Este es otro de los temas que abordó Norris, a saber, hasta qué punto la confianza de tener un coche que es, en cualquier caso, muy competitivo le ha dado el conocimiento de que no tiene que ir por encima del límite, sino hacer lo necesario para completar una vuelta limpia y traer a casa el resultado en la calificación.

"Sabemos que somos rápidos, así que no debemos excedernos, debemos hacer lo que hemos estado haciendo todo el fin de semana. Por supuesto siempre es difícil, porque el coche está en movimiento, el asfalto aquí está muy bacheado, es fácil cometer un error frenando un metro más tarde y pagas el precio. Mantuve la calma e hice lo que tenía que hacer", añadió el piloto de McLaren.