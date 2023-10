Ricciardo: "La mano no es excusa" para el "miserable" regreso en Austin

Daniel Ricciardo fue el último en llegar a la meta en Austin, cruzando la bandera de cuadros en 17º antes de ganar dos puestos después de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueran descalificados por correr con el suelo demasiado desgastado.

Fue su primera carrera desde agosto para el australiano quien ha estado cinco carreras parado mientras se recuperaba de la fractura de un metacarpiano de la mano izquierda que sufrió durante un accidente en los entrenamientos libres de Zandvoort.

Ricciardo reconoció que lo que más le falló fue su condición física y no su mano, que se sintió bien en la FP1, lo que significa que no tenía "ninguna excusa" para una carrera "bastante miserable" compuesta principalmente de "mala suerte".

"En realidad me sentí probablemente peor [después de la carrera sprint del sábado]... así que tal vez eso fue sólo un pequeño buen calentamiento para mí. Hay cosas positivas.

"La mano no es excusa. Creo que estuvo bien. Hicimos bien el momento del regreso para no tener dudas ni excusas.

"Físicamente, sin duda es una carrera más dura. Aún así me sentía bien, sólo estábamos limitados por los daños".

Foto de: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, AlphaTauri

El último stint de Ricciardo se vio significativamente obstaculizado al pasar por encima de restos que dañaron su conducto de frenos y provocaron una pérdida de carga aerodinámica y equilibrio. Esto le llevó a sugerir la retirada del coche.

El ocho veces ganador de grandes premios también se sintió frustrado por el momento de la primera parada en boxes, que le hizo salir en medio del tráfico. "Por desgracia, hemos sufrido algunos daños. Le dije al equipo: 'Lo siento, chicos, ahora no tengo nada. No puedo hacer nada'. Eso hizo que nuestra carrera fuera bastante miserable.

"En el mejor de los casos, fuimos un coche entre los 10 primeros y cuando le sumas los daños, sin duda estamos fuera de los puntos. Definitivamente la mayor parte de nuestro día de hoy fue mala suerte".

Ricciardo añadió que Austin, el inicio de una triple cita con visitas a México y Brasil, era lo mejor para su forma física porque podía seguir "machacando".

Ricciardo valoró su fin de semana en Texas: "A veces nos ha faltado comunicación, pero creo que, sobre todo una vez que he sufrido los daños, nada me ha parecido constructivo, porque estamos trabajando con un coche que no es el mejor".

"Por supuesto, hay cosas que me dan confianza: la forma física en carrera, la mano, algunas cosas, que incluso al ponerme al volante en la FP1 como en la primera vuelta, sentí que era capaz de empujar y apoyarme.

"Ciertamente hay algo de confianza interior en eso. Pero diría que en condiciones de carrera, la semana que viene lo haré mejor".