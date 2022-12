Wolff: F1 no puede esconderse de los temas sociales en Medio Oriente

Cargar reproductor de audio

Tras la conclusión de la temporada 2022 de Fórmula 1 en Abu Dhabi, el mundo del deporte ha centrado su atención en Qatar, país que recibe la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA. Ese territorio ha sido objeto de muchas críticas por su historial de derechos humanos y el trato a los trabajadores inmigrantes para la construcción de estadios para el torneo, así como por sus leyes contra la comunidad LGBTQ+.

El campeonato visitó esa nación por primera vez en la pasada campaña, y regresará en 2023 tras el acuerdo al que se llegó para albergar un gran premio durante una década, lo que hará que el número de pruebas en Oriente Medio ascienda hasta cuatro, con Bahréin, Arabia Saudí y Abu Dhabi.

Muchos han presionado a la categoría por correr en lugares así en donde no se respetan los derechos de las personas, incluso algunos pilotos, como Lewis Hamilton o Sebastian Vettel cuestionaban competir allí.

"Sigo creyendo que cuando se celebra un evento deportivo tan grande en un país, se pone el foco en él", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff. "Pienso que eso puede desencadenar el cambio, porque las cosas ya no se pueden ocultar, y ese es el tipo de acciones positivas que creo que hace el deporte".

"¿Es como queremos que sea? No. ¿Es el tipo de normas culturales que tenemos en Europa? Tal vez no, donde vamos, y la gente con la que hablo, veo cambios y progreso, quizá porque somos la Fórmula 1, puede ser diferente, pero observo que tenemos un impacto", aseguró el austriaco.

"No puedo juzgar el fútbol, leo los periódicos y los titulares, solo podemos intentar, allí donde vamos, mostrar nuestra presencia, interactuar con el liderazgo, y no escondernos", continuó el director de los de Brackley. "No podemos cuando no estamos allí".

En la pasada temporada, Hamilton lució un casco con la bandera del arcoiris como símbolo de apoyo a los grupos LGBTQ+ en las últimas citas en Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi. Antes del partido del mundial de Inglaterra contra Gales, el británico publicó un mensaje en Instagram en el que recalcaba la importancia de dar visibilidad a gestos como ese: "¡No te olvides de los derechos LGBTQ+ en Qatar! Vamos Inglaterra".