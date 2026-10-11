Ferrari "decepcionado" de que Hamilton ignorara la llamada a pits en Singapur: "pudo ser 3°"

Ferrari ejecutó un Gran Premio de Singapur de 2026 muy competitivo, pero el garaje de Maranello se marcha del Circuito de Marina Bay preguntándose qué pudo haber sido. Mientras Charles Leclerc logró asegurar el segundo lugar por detrás del ganador de la carrera, Max Verstappen, su compañero de equipo Lewis Hamilton cayó en la clasificación para terminar en sexta posición.

La enorme pérdida de posición en pista fue el resultado directo de una decisión estratégica muy controvertida durante un período de coche de seguridad a mitad de carrera. Mientras el muro de boxes de Ferrari indicó explícitamente a Hamilton que entrara a boxes para montar neumáticos nuevos, el siete veces campeón del mundo decidió activamente permanecer en pista con gomas degradadas.

La llamada a boxes ignorada

Hablando con los medios tras la bandera a cuadros, el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, confirmó que el error estratégico no fue una falta de comunicación desde la mesa de ingeniería, sino una decisión unilateral tomada directamente dentro del cockpit.

"Fue enteramente decisión de Lewis", reveló Vasseur. "Lo llamamos a boxes, pero no entró".

Al permanecer fuera con neumáticos más antiguos, Hamilton quedó increíblemente vulnerable durante la resalida posterior. La grave falta de agarre permitió al novato de Mercedes Andrea Kimi Antonelli ejecutar un adelantamiento crucial al final de la carrera sobre Hamilton y Lando Norris de McLaren, robando finalmente el último lugar del podio.

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Un resultado decepcionante

Dado el gran ritmo del SF-26 en el exigente trazado urbano, Vasseur se mostró visiblemente frustrado porque el equipo dejó escapar una gran cosecha de puntos para el Campeonato de Constructores. Si Hamilton hubiera seguido las instrucciones de boxes, la telemetría interna de Ferrari indicaba que tenía el delta de neumáticos necesario para conservar su posición en pista y asegurar una gran cosecha de trofeos.

"Es una verdadera lástima porque habría terminado tercero", afirmó Vasseur. "Estoy decepcionado porque podríamos haber tenido ambos coches en el podio, pero en cambio terminamos sextos".

A pesar de la costosa desobediencia estratégica, Vasseur intenta mantener completamente estable la dinámica interna del garaje mientras el equipo se prepara para el próximo Gran Premio de Estados Unidos.

"Lo hablaremos con él, pero en general hicieron un buen trabajo", concluyó Vasseur.