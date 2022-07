Ferrari explica por qué el pitstop de Sainz fue lo acertado en Francia

Cargar reproductor de audio

Sainz inició desde la penúltima posición la carrera de este domingo en el circuito de Paul Ricard, pero logró avanzar hasta la tercera posición con un gran ritmo y aprovechando el ingreso del coche de seguridad tras el accidente de su compañero, Leclerc.

Sin embargo, después de tomar el tercer lugar tras un duro duelo con Sergio Pérez, Ferrari llamó a Sainz a los pits para cambiar por un juego nuevo de neumáticos medios. El español volvió a la pista en la novena posición y avanzó hasta terminar quinto, marcando la vuelta rápida de la carrera en el proceso.

Para Binotto, lo hecho por la escudería italiana fue lo acertado y explicó a F1TV sus razones una vez terminada la carrera.

"Creo que fue la elección correcta. Hemos esperado para asegurarnos de evaluar la vida útil de los neumáticos, así que no hemos tomado una decisión precipitada", dijo Binotto.

"La duración de la vida de los neumáticos nos mostró que no podíamos terminar la carrera con (esos) medios, habría sido demasiado arriesgado. Además, no creemos que (Sainz) lograra alejarse lo suficiente a George y 'Checo', y tenía una penalización de cinco segundos (por casi chocar con Albon al salir de pits). Al parar, al menos marcó la vuelta más rápida. Esa era la mejor opción para nosotros", concluyó el jefe de Ferrari.

Mattia Binotto, jefe de Ferrari en la F1 Photo by: Ferrari

El quinto puesto de Sainz sin dudas es una pobre cosecha para Ferrari, teniendo en cuenta que el equipo estaba liderando la carrera con Leclerc hasta que el monegasco perdió el control de su monoplaza en la curva 11 y fue a impactar contra las defensas, debiendo retirarse inmediatamente.

"He hablado con él", dijo Binotto. "No hablo del accidente, porque no hay mucho más que decir al respecto. Es un error, sucede. Puedes haber problemas de fiabilidad del motor que provoquen retiradas, hay que contar con ello. Charles tiene toda nuestra confianza, es un piloto fantástico, tiene un potencial fantástico. Quedan diez carreras y estoy seguro de que hará todo lo posible para intentar recuperarse de lo ocurrido hoy. Como equipo, lo estamos apoyando todo lo que podemos".

Pese a la frustración por irse con poco de un gran premio donde Max Verstappen y Red Bull se alejaron aprovecharon para alejarse tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores, Binotto analizó los puntos fuertes que tuvo Ferrari en Paul Ricard.

"Creo que si miras esta carrera, hay muchos aspectos positivos: el primero es el ritmo, el segundo es la degradación de los neumáticos; creo que hemos vuelto a tener una ligera ventaja sobre los Red Bull. Eso era importante para nosotros. Max tuvo que parar porque tenía degradación, podríamos haber alargado nuestra primera etapa con Charles. Todo era prometedor".

"Carlos también ha hecho una carrera fantástica hoy, saliendo desde el fondo de la parrilla", dijo Binotto. "Fue paciente en la salida, adelantando coche tras coche hasta llegar a las primeras posiciones. En general, tenemos un buen paquete. Afortunadamente, tenemos Hungría en una semana. Lo importante para nosotros es pasar página lo antes posible, y ya estamos centrados en ello."