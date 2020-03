Ferrari y el problema de Mission Winnow y el tabaco para 2020

Año nuevo, historia antigua. Hace doce meses, Ferrari terminó en la mira por el logotipo de "Mission Winnow", un nombre que se consideró atribuible a la marca Philip Morris.

Así comenzó un largo juego de ping-pong, contra las quejas presentadas por Codacons (Coordinación de asociaciones para la protección del medio ambiente y los derechos de los usuarios y consumidores) para bloquear un anuncio atribuible a productos relacionados con la industria del tabaco.

Estas son las creencias de quienes inmediatamente apuntaron con el dedo a la iniciativa "Misión Winnow", pero se enfrentaron contra una respuesta igualmente convencida por la contraparte. Durante el año, el personal del equipo Ferrari alternó uniformes con el logotipo de "Mission Winnow" a otros con uno referente al 90 aniversario de la fundación de la Scuderia.

La historia ha vuelto a la actualidad después de la presentación del SF1000, el monoplaza con el que Ferrari encarará la temporada 2020. El automóvil se mostró por primera vez hace dos días en Reggio Emilia, y obviamente la presencia de los logotipos de "Mission Winnow" no pasó desapercibida.

En poco tiempo, Codacons presentó una nueva queja, en la que se solicita al NAS la "captura del SF1000", una medida que hizo sonreír a los partidarios de Cavallino, quienes están marcando la cuenta regresiva en vista del debut en la pista la próxima semana en Barcelona.

Curiosamente, la presentación de Ducati unos días antes había pasado en total silencio, pero el eco de los medios de Ferrari llamó la atención de Codacons, según la cual el Ministerio de Salud emitió una opinión en la que aclara claramente que un logo como "Mission Winnow", sin duda, es parte de un patrocinio prohibido de productos relacionados al tabaco.

Este es el punto de vista de la asociación, que anuncia una batalla legal, pero también hay quienes señalan con el dedo hacia una búsqueda de visibilidad que garantice la acción contra una marca mundial como Ferrari. "¿Por qué no se movieron tan decisivamente después de la presentación de Ducati?", fue el comentario de algunos expertos.

El año pasado, André Calantzopoulos, director ejecutivo de Philip Morris, explicó la elección de anunciar la nueva iniciativa a través de la Scuderia Ferrari:

"Queremos que el cambio que enfrentamos sea conocido en todo el mundo, compartiendo nuestro orgullo por la transformación lograda por los empleados de las PYME, así como nuestra dedicación a la ciencia rigurosa y la innovación que nos pueden llevar a un futuro mejor".

"Esta plataforma global será una ventana a la nueva PYME y nos permitirá desafiar los prejuicios, ya que sabemos que muchos podrían tener dudas sobre nosotros y nuestras motivaciones. Nuestra asociación con Scuderia Ferrari nos ofrece la oportunidad de aprovechar las ideas obtenidas durante numerosas discusiones alentadoras con partidarios y detractores, y llegando a una amplia audiencia para involucrarlo a gran escala ".

"Mission Winnow resume nuestro compromiso de esforzarnos por mejorar en todo lo que hacemos. En PMI estamos seleccionando o descartando con precisión los viejos enfoques: aprendemos de los errores del pasado para dar forma a nuestro futuro".

El tema no es fácil de leer, y parece destinado a continuar durante mucho tiempo, y probablemente no será un dolor de cabeza solo para Philip Morris, ya que incluso en el nuevo McLaren presentado hoy en Inglaterra está el logo "A Better Tomorrow", que no tiene nada que ver con la famosa película de John Woo, pero testifica una iniciativa de British American Tobacco que tiene similitudes con la de Philip Morris aunque, a diferencia del patrocinador de Ferrari, parece estar más vinculada a productos específicos.

Difícil ahora de predecir el desarrollo de la historia, más fácil de predecir que incluso en 2020 el personal de los equipos tendrá que viajar con dobles uniformes.