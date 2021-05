La Scuderia regresó a Maranello el lunes por la mañana y llevó a cabo una investigación sobre lo ocurrido a Leclerc antes de la salida.

El equipo dio el visto bueno al coche y a la caja de cambios del monegasco en las horas previas a la carrera, pero el eje de transmisión hacia el palier en el lado izquierdo falló durante la vuelta de reconocimiento previa a la carrera.

Sin tiempo para reparar la pieza antes de la salida, Leclerc se tuvo que retirar y no pudo ocupar su pole position.

Motorsport.com ha podido saber que la investigación sobre el problema de Leclerc ha concluido que el fallo se produjo como consecuencia del accidente que el monegasco sufrió al chocar contra las barreras en la Q3.

Aunque el equipo hizo la revisión habitual del coche antes de la carrera para sustituir las piezas dañadas, el eje de transmisión hacia el palier no fue inspeccionado en detalle durante el proceso.

La lista de piezas que el equipo examina y sustituye habitualmente incluye un gran número de componentes, pero los ejes de transmisión hacia el palier no.

Esto se debe a que el equipo no había sufrido casi ningún fallo en esta parte del coche antes, además de que el impacto contra las barreras fue en el lado derecho y no se revisó con tanta profundidad el izquierdo.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying

Photo by: Jean Petin / Motorsport Images