Ocon explicó la razón por la que perdió el podio ante Bottas en Arabia

Esteban Ocon, Alpine, había ocupado la tercera posición por detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen durante gran parte de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, pero justo antes de cruzar la línea de meta fue adelantado por Valtteri Bottas.

Aunque logró mantener a raya al #77 de Mercedes durante unas vueltas, Esteban Ocon finalmente perdió el podio después de la última curva y cruzó la bandera a cuadros a poco más de una décima de distancia de Valtteri Bottas, quien finalmente accedió a la ceremonia del podio en Yeda.

Hablando de lo sucedido al final de la carrera, el piloto francés dijo que una caída en el rendimiento a dos vueltas del final, desencadenada por una parte del suelo de su monoplaza que se desprendió, fue la principal razón por la que perdió el podio.

"De repente perdimos bastante rendimiento en las dos últimas vueltas", explicó.

"Hubo mucho contacto por todas partes durante la carrera. En la primera salida tuve algún contacto con Yuki Tsunoda, y luego más tarde también con Lewis Hamilton".

"Así que perdimos una gran parte del suelo a dos vueltas del final, y yo iba bastante más lento. Perdí bastante agarre trasero y pensé que era solo la degradación de mis neumáticos".

"Me vi obligado a usar mucha batería para mantener a Valtteri detrás. Y luego, al llegar a la bandera a cuadros, básicamente nos quedamos sin energía. Por eso no pudimos retener el podio. Es una pena que lo hayamos perdido en la última vuelta, pero no podemos tener todo".

Ocon recibió la pole para el segundo reinicio, pero dijo que no quería intentar mantener a Hamilton o Verstappen detrás. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

La oportunidad de de podio de Ocon fue gracias a que Alpine apostó por mantenerlo fuera en el primer período del coche de seguridad, lo que le hizo ganar varias posiciones y le ascendió a la cuarta posición cuando salió la primera bandera roja.

En el reinicio se benefició del enfrentamiento entre Hamilton y Verstappen en la curva 1, para finalmente obtener la pole para el segundo reinicio después de una negociación extraña de la FIA con Mercedes y Red Bull durante la segunda bandera roja.

Muy consciente de la situación del campeonato, Ocon no quería involucrarse demasiado en la lucha contra los aspirantes al título, pero aún así se vio involucrado en su batalla cuando golpeó el alerón delantero de Hamilton.

"Pensé que iban a ser agresivos entre ellos, pero también me golpearon en ese mismo momento", dijo. "Quiero decir, esperaba que fuera una pelea difícil en las primeras curvas, pero realmente yo nunca tuve la intención de mantenerlos atrás de todos modos".

"Sabía que iban a ser mucho más rápidos, así que los dejé ir a los dos. Realmente no quería arruinar mi carrera en ese momento, solo estaba intentando hacer la mejor actuación que podía, y esa era la mejor manera de hacerlo. Después de eso, necesitábamos mantener ese tercer lugar, pero no pudimos".