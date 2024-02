Sauber: No habrá cambios en el compromiso de Audi con la F1 en 2026

La adquisición de Sauber por parte de Audi se anunció oficialmente en agosto de 2022 y, desde entonces, la escudería suiza ha estado ampliando su infraestructura y plantilla bajo la dirección de su director ejecutivo, Andreas Seidl.

Mientras tanto, Audi ha estado desarrollando su unidad de potencia en unas nuevas instalaciones dedicadas a la F1 en su base de Neuberg.

Sin embargo, el año pasado Markus Duesmann, consejero delegado de F1, abandonó la empresa. Se cree que su sucesor, Gernot Dollner, está poco entusiasmado con el proyecto, y los informes de en Alemania sugieren incluso que estaría dispuesto a vender el equipo y abandonar el proyecto de entrar en la F1.

La semana pasada hubo indicios de que el jefe de desarrollo de Audi, Oliver Hoffmann, iba a ser trasladado a un puesto en la F1, lo que podría situarle entre Seidl y la cúpula directiva de la empresa.

Alunni Bravi ha insistido en que todo sigue según lo previsto y que los cambios en la dirección de Audi no tienen ninguna repercusión.

"Hay un fuerte compromiso del Grupo Audi a todos los niveles", dijo a Motorsport.com. "Siempre dijimos que la decisión de entrar en la F1 no se basaba en una decisión de individuos individuales, sino que se basaba en la decisión del consejo de administración de Audi.

"Y luego ha sido confirmada por el consejo asesor de Audi y el consejo de supervisión del Grupo VW. Así que el compromiso está ahí".

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto: Erik Junius

Las especulaciones en el paddock han sugerido que la inversión necesaria para poner en marcha el equipo, que está ligada al calendario que prevé que las acciones de Sauber pasen a Audi por etapas, no ha sido suficiente para construir el equipo al ritmo que Seidl había previsto.

"El proyecto avanza según el calendario y la gobernanza acordada entre los accionistas", dijo Alunni Bravi. "No podemos comentar la dinámica del consejo. Pero lo que sabemos es que contamos con un fuerte apoyo".

"Andreas Seidl está trabajando estrechamente con la gente de Audi para desarrollar nuestro equipo de cara a 2026. Esto es lo que creo que es importante. Ahora hay algunas especulaciones en los medios de comunicación. Es normal que interese conocer el estado del proyecto de Audi.

"Pero para nosotros, el estatus es bueno. Estamos trabajando duro a todos los niveles, junto con Audi, tanto en Hinwil como en Neuberg. No hay ningún cambio, y como nos acercamos cada vez más al objetivo de 2026, tenemos que trabajar aún más duro."

Alunni Bravi también reafirmó que la mejora de la infraestructura de Hinwil avanza según lo previsto y que el equipo podrá alcanzar el nivel requerido.

"He visto que en la prensa hay comentarios sobre si Sauber, en términos de estructura, es adecuado o no para convertirse en la base sólida de un equipo de trabajo", dijo. "Lo que puedo decir es que cuando Audi decidió adquirir el Grupo Sauber, se hizo un due diligence adecuado a todos los niveles, incluyendo nuestras instalaciones y la tecnología.

Sabemos que para ser competitivos en los puestos de cabeza tenemos que mejorar nuestras instalaciones, ampliar nuestro personal e invertir en tecnología, como están haciendo todos los equipos".

Alessandro Alunni Bravi, representante del equipo Stake F1 Team en la rueda de prensa Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Hemos visto en los últimos cuatro años cómo los equipos construían nuevos túneles de viento, para tener unas instalaciones de última generación. Todos han invertido en tecnología y en personal. Nosotros estamos haciendo lo mismo.

"De acuerdo con la gobernanza, tendremos los recursos para alcanzar nuestro objetivo. La F1 es un deporte tecnológico. Así que el viaje no es de un año. Es un proceso que iniciamos bajo el liderazgo de Andreas, y estamos trabajando con el apoyo de nuestros accionistas.

"Así que hay y habrá de todo para hacer un buen trabajo, de acuerdo con el calendario que es necesario para desarrollar un equipo de trabajo a partir de un equipo independiente. Es un gran paso, por supuesto".

Alunni Bravi es firme en que cualquier especulación no cree una distracción mientras el equipo habla con posibles pilotos y sigue contratando personal técnico clave.

"No creo que haya distracción porque con todas las partes con las que estamos hablando, pilotos e ingenieros, el proyecto está claro", dijo. "Conocen exactamente el calendario de nuestro proyecto, saben exactamente quién es el líder de nuestro grupo, Andreas Seidl, y su visión.

"Así que somos totalmente transparentes. Creo que ya hemos llevado a cabo un buen plan de reclutamiento, y veremos llegar gente cada semana.

"Estamos trabajando duro, pero como ya he dicho, es un proceso largo. Para mí, no hay distracción. Por supuesto, hay mucha especulación mediática, como siempre en la F1, pero esto forma parte de nuestro deporte. Y me alegra ver el interés en torno al proyecto".