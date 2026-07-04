Franco Colapinto destacó la diferencia de ritmo que tienen los Racing Bulls respecto de Alpine tras la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

El piloto de 23 años arrancó 14°, pero avanzó al top 10 tras una gran largada y se encontró luchando con Liam Lawson y Arvid Lindblad, los pilotos de Racing Bulls, aunque no pudo seguirles el ritmo.

Luego logró mantener detrás al Red Bull de Isack Hadjar durante varias vueltas, hasta que finalmente fue superado y tuvo que conformarse con el 12° lugar, que de todos modos le dejó mejores sensaciones que las vividas el viernes en la clasificación sprint.

"Al ir a fondo con el coche muy bajo en clasificación noté que tenía mucho rebote y se sentía muy digital, ¿no? Como un mouse muy sensible que no daba estabilidad en la entrada a las curvas, que no te daba confianza. En la carrera, obviamente, eso mejora al ir un tanto más lento, pero creo que estuvimos más firmes", comenzó Colapinto en diálogo con ESPN y FOX Sports de Argentina.

Franco Colapinto terminó muy cerca de Pierre Gasly en la carrera sprint de Silverstone. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El piloto argentino destacó su largada como uno de los aspectos más positivos de la competencia sprint, al tiempo que explicó las dificultades que tuvo luego para mantenerse en el ritmo de los diez primeros.

"Fue una buena largada, creo que fue la mejor de la carrera. Después nos costaba en cuanto a ritmo, teníamos mucho subviraje, las gomas se gastaban mucho. Trabajaremos para la clasificación. Intentaremos estar mejor que ayer, que era un auto muy difícil, muy inestable. Un poco volvimos a la sensación que teníamos el año pasado. Ahora hay que intentar dar un paso y estar mejor".

Por último, Colapinto destacó la diferencia que sintió con los Racing Bulls, que desde el fin de semana pasado en Austria se han mostrado superiores a los Alpine.

"Los Racing Bulls están en otra categoría, la verdad. Parece que tienen mucho más grip, parece que están con un compuesto de goma más blando. Es una locura, así que nada, intentaremos trabajar para alcanzarlos", concluyó.