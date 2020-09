Grosjean, con "opciones" en la Fórmula E y el WEC si pierde la F1

Haas está evaluando actualmente sus opciones de pilotos para el año que viene, ya que tanto Grosjean como su compañero de equipo, Kevin Magnussen, se acercan al final de sus actuales contratos.

El equipo tiene una lista de alrededor de 10 pilotos, donde se incluye a Grosjean y Magnussen, que están siendo considerados para el próximo año y la intención es firmar acuerdos por al menos dos años con quien sea que elija para proporcionar estabilidad ante el cambio reglamentario de 2022.

La palabra del jefe de Haas: Steiner: Pérez no es una opción "tan obvia como parece" para Haas

Grosjean dijo el jueves en Sochi que entiende por qué Haas busca tomarse su tiempo para tomar una decisión, y que aunque tiene opciones fuera de la F1, permanecer en la serie sigue siendo una propuesta atractiva.

"Obviamente no quedan muchos asientos en la Fórmula 1, y hay muchos candidatos, por lo que entiendo el punto de vista de Haas", dijo Grosjean cuando Motorsport.com le preguntó si quería una rápida resolución de su futuro.

"Tiene todo el sentido que no tengan prisa. Pero no creo que yo tampoco tenga prisa".

"Hay opciones en otros lugares también, que pueden ser interesantes. Pero obviamente la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Luego Mugello, conduciendo esos coches en Mugello, sabes qué, es absolutamente único lo que estoy conduciendo".

"La Fórmula 1 sigue siendo muy atractiva en ese aspecto. Llevará algún tiempo. Aún es temprano en el año, todavía tenemos muchas carreras por delante, así que por mi parte, no hay demasiadas prisas".

Haas tiene dos de los pocos asientos que quedan en la parrilla de la F1 para 2021, siendo la otra opción realista la de Alfa Romeo para los pilotos sin contrato.

Cuando se le pidió que ampliara las opciones alternativas que mencionó, Grosjean descartó un posible cambio a IndyCar debido a su reticencia a correr en óvalos, y dijo que "lo más probable es que me quede en Europa".

"En Estados Unidos, obviamente IndyCar es un hermoso campeonato, pero no me siento realmente tentado por los óvalos", dijo Grosjean. "Incluso pueden asustarme, así que realmente no quiero hacer óvalos".

"Pero creo que en el futuro, los Hypercars en las 24 horas de Le Mans y el Campeonato Mundial de Resistencia pueden ser agradables.2

"La Fórmula E es definitivamente una opción. Hay algunos buenos pilotos allí y algunos buenos equipos".

"Y [en] la Fórmula 1, obviamente, todo el mundo puede hacer las cuentas y ver dónde están los asientos disponibles".

Magnussen dijo que estaba "mirando todo ahora mismo y abierto a todo" en lo que respecta a su futuro, pero seguía deseando continuar con Haas para 2021 y más allá.

"Me lo he pasado muy bien con Haas estos últimos años, y me gustaría ver que eso continúe", dijo Magnussen.

"Pero también soy un piloto apasionado, y me gustaría explorar otras cosas en el futuro. Siempre he querido hacer otras cosas además de la Fórmula 1, pero ese momento llegará en algún momento".

"No sé si será el próximo año o más adelante en el futuro. Es bastante incierto en este momento lo que va a suceder, y no sería capaz de decirte en qué dirección va a ir".

Galería: las fotos del viernes del Gran Premio de Rusia

Galería Lista Lance Stroll, Racing Point RP20 1 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 2 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 3 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 4 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 5 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 6 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 7 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 8 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 9 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 11 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 12 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 13 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 14 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 15 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 16 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 17 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 18 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Lance Stroll, Racing Point RP20 19 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 20 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, y Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 21 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 22 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 24 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Bandera a cuadros en la FP1 de Sochi 25 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 26 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 28 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 29 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 30 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 31 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 32 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 33 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 34 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 35 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 36 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entrada a la sala de prensa de Sochi 37 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri 38 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri 39 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 40 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 41 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 42 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 43 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 44 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 45 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 46 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 47 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 48 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 49 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, y Kim Keedle, fisio de Romain Grosjean, Haas F1 50 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Video relacionado