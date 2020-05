Numerosas protestas se han hecho en todo el mundo durante los últimos días tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis el pasado 25 de Mayo.

Varios nombres prominentes del deporte y figuras públicas han usado sus diferentes plataformas para apoyar las protestas y el movimiento #BlackLivesMatter, entre ellos Hamilton, quien ha hecho varias publicaciones en sus redes sociales en los últimos días.

El domingo en la noche, publicó en sus historias en Instagram un mensaje en el que ha criticado la industria del deporte motor por "quedarse en silencio" respecto al tema.

"Veo a algunos de ustedes que se están quedando en silencio, algunos de ustedes que son grandes estrellas pero se quedan callados ante la injusticia. Ni una sola señal de alguien de mi industria, que por supuesto es un deporte dominado por blancos. Soy una de las pocas personas de color allí, pero me mantengo solo. Habría pensado que ya ustedes verían por qué ocurre esto y dirían algo al respecto pero ustedes no pueden ponerse de nuestro lado. Solo sepan que sé quienes son ustedes y los veo..."

El compatriota de Hamilton y piloto de McLaren Lando Norris tiene un mensaje en su biografía en Twitch que lee: "Firmen las peticiones BLM #BLACKLIVESMATTER". El piloto de Williams Nicholas Latifi también publicó en su perfil de Twitter un mensaje que dice "Esto tiene que parar #JusticeForGeorgeFloyd #BlackLivesMatter".

Hamilton reiteró su apoyo a quienes protestan pacíficamente, pero agregó:

"No puede haber paz hasta que quienes se hacen llamar nuestros líderes hagan el cambio. Esto no es solo América, esto es el Reino Unido, esto es España, esto es Italia y todas partes. La forma en la que se trata a las minorías tiene que cambiar, como educan en tu país en la igualdad, el racismo, el clasismo y en que todos somos iguales. No nacimos con racismo y odio en nuestros corazones, nos lo enseñan quienes admiramos."

Previamente Hamilton ha mencionado la necesidad de una mayor diversidad en el deporte motor y en Abril pasado dijo que la situación era "peor que nunca".

El seis veces campeón del mundo dijo en Junio pasado que quería trabajar con los líderes de la F1 para intentar cambiar los paradigmas del deporte y crear un cambio que perdure.

"Yo en realidad, de alguna forma, quiero ser parte del proceso de cambio en la Fórmula 1, trabajando en cooperación con F1 y la FIA," dijo Hamilton. "No se por qué no hay suficientes estudiantes de universidad, ingenieros, mecánicos, e incluso periodistas, con orígenes más diversos."

"No lo se, siempre ha sido como ahora, pero realmente veo una oportunidad para crear el cambio."

"Así que, en 20 años, quiero mirar hacia atrás si alguna vez escucho a alguien susurrar, que digan que yo fui parte de crear ese cambio."

