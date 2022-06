Hamilton: Ya estoy harto de que mi mandibula rebote

Cargar reproductor de audio

Con un octavo puesto en la carrera de Fórmula 1 en Mónaco, Lewis Hamilton no pudo mantener el impulso positivo de Barcelona. Mientras que el Mercedes pilotado por Hamilton seguía siendo el coche más rápido de la parrilla en algunos momentos de la carrera en España, el británico se quedó atascado detrás de Fernando Alonso en el Principado.

"Es frustrante, por supuesto, pero es así. Me limité a ir detrás de él", dijo Hamilton. "En realidad, me alegré cuando llegó la lluvia porque eso suele crear oportunidades. Desgraciadamente no ha ido muy bien y no hemos podido pasar a Ocon cuando estaba en los intermedios".

Según el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, Hamilton podría haber seguido el ritmo de su compañero de equipo George Russell si no fuera por los problemas con los dos pilotos de Alpine: "En primer lugar, estuvo el incidente con Esteban, por el que recibió una penalización, y luego podría haber estado en la ventana de paradas en boxes de Lando Norris o incluso luchando con George y Lando por delante, porque ese era su ritmo."

"Lo que ocurre en Mónaco es que la posición en pista lo es todo", añadió Wolff, que asegura que necesitaban una ventaja de cinco segundos de velocidad para adelantar en el Principado. "Cinco segundos es como competir con un coche de Fórmula 2", dice.

"Es un espectáculo aquí, un lugar tan fantástico y siempre es genial estar aquí, pero puede que tengamos que echar un vistazo al trazado de la pista", instó el jefe del equipo Mercedes.

"Fue un fin de semana difícil en general y tuve algunas situaciones desafortunadas, como la bandera roja en la clasificación", se lamenta el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Cuando se le pregunta si la situación actual en Mercedes le corroe, responde: "Por supuesto, pero no tiene sentido dejar que me coma".

"Es lo que es y realmente no hay mucho que pueda hacer al respecto. Ahora volveremos a la fábrica y lo intentaremos de nuevo en la próxima carrera", expresó el piloto que ahora se enfoca en Azerbaiyán.

Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sólo rezo para que el coche no se sienta como aquí. Este ha sido el peor en este coche hasta ahora, sólo por los baches", dijo Hamilton. "Mis dientes, mi mandíbula se movía todo el tiempo. ¡Ya estoy harto de estos rebotes!"

"Estoy bastante seguro de que nuestro coche es tan rígido que las ruedas y la suspensión lo están empujando hacia el suelo. Así que estoy deseando ver una pista más abierta, espero que en la próxima carrera. Sólo rezo para que allí no sea tan accidentado como aquí".

Hamilton no está seguro de si el problema en Mónaco se debió a la pista generalmente bacheada del Principado, por lo que es cauto con sus predicciones para Bakú.

"Si la pista vuelve a estar tan bacheada en Bakú, podríamos tener problemas en las curvas".

"Allí nos espera un tipo de pista diferente, aunque hay algunas similitudes con las curvas lentas aquí en Mónaco, pero espero que podamos progresar en Bakú y mostrar un mejor nivel de rendimiento como vimos la última vez en Barcelona", dijo Hamilton.