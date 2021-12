Hamilton sale airoso de las dos investigaciones en Arabia

Hamilton fue convocado por dos incidentes distintos ocurridos durante la 3° práctica para el Gran Premio de Arabia Saudita, lo que le llevó a una audiencia con los comisarios a las 19:00, hora local en Yeda.

La primera citación se refería a una presunta infracción de la obligación de reducir la velocidad en caso de doble bandera amarilla a los 20 minutos de la sesión, y la segunda llegó por obstaculizar a Nikita Mazepin.

Hamilton pasó unos 15 minutos con los comisarios, que confirmaron poco antes del inicio de la clasificación que el piloto de Mercedes había sido absuelto de la infracción relacionada a la bandera amarilla.

"El director de carrera informó a los comisarios de que la advertencia de doble bandera amarilla en el sistema de control de la FIA se activó en el panel luminoso número 6 accidentalmente, durante menos de un segundo", dice el comunicado de la FIA.

"Como muestra claramente el video de a bordo del coche 44 (que será publicado por el titular de los derechos comerciales tras esta decisión), no había ninguna bandera amarilla desplegada, no se mostraron luces amarillas a ese piloto y la luz de advertencia amarilla no era visible en el volante del piloto".

Más tarde, ya con la clasificación en marcha, llegó el comunicado de los comisarios donde se informó que Hamilton recibió una reprimenda -la segunda para él esta temporada- y Mercedes fue multado con 25.000 euros por el incidente con Mazepin.

"El piloto recibió un aviso de 10 segundos de que el coche 9 (Mazepin) se acercaba cuando estaba en la curva 2. Debido a un fallo de comunicación por parte del equipo, no se le dio otro aviso hasta que el coche 9 estuvo a su lado", dice el comunicado.

"Los comisarios aceptan que este circuito presenta desafíos para los pilotos en relación con el uso de sus espejos como método para determinar la aproximación de los coches que se aproximan. Aunque es responsabilidad última del piloto evitar bloquear, en este circuito el piloto debe depender del equipo para comunicarse de forma eficiente. Esto no ocurrió en este caso y, por lo tanto, se impone la sanción para el Competidor".

"Los comisarios aprovechan esta oportunidad para enfatizar que, debido a la naturaleza de este circuito, es esencial que los equipos se comuniquen de forma efectiva y proactiva con sus pilotos. Esto no debe tomarse como un precedente para otros circuitos", finalizaron los comisarios.