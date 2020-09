Hamilton: "Fue una de mis victorias más desafiantes"

Hamilton pudo ampliar su ventaja en la cima del campeonato de pilotos de F1 con la victoria en Mugello, donde relegó a Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, al segundo puesto.

Hamilton perdió inicialmente el liderazgo luego de la pole position antes de recuperarlo en la segunda salida con partida detenida que ocurrió en la novena vuelta tras el primer período de bandera roja del día.

La carrera fue detenida con bandera roja por segunda vez después de un accidente de Lance Stroll que motivó un sprint final de 13 vueltas donde Hamilton volvió a imponerse a Bottas.

Apenas 12 autos llegaron al final de la carrera, lo que llevó a Hamilton a calificarla como "una de las carreras más locas" que ha tenido la F1.

"Me sentí como si tuviera tres carreras en un día, estoy bastante agotado para ser sincero", dijo Hamilton.

"No hice una buena salida la primera vez, luego tuvimos el reinicio en movimiento que no fue bueno, luego tuvimos la segunda salida desde el segundo lugar, y eso obviamente fue mejor".

"Luego tenía una diferencia de siete segundos o lo que sea, y me sentía bastante cómodo con esa diferencia y los neumáticos nuevos, y luego otra (bandera roja).

"Por supuesto que cualquier cosa podría pasar en esas salidas, pero afortunadamente logré la mejor salida del día".

"Después de eso, Valtteri estuvo ahí todo el tiempo, así que si cometía algún error, se hubiera metido en mi rebufo en esta recta de 1.000 metros".

"Hoy ha sido física y mentalmente uno de los días más desafiantes que he experimentado".

Hamilton dijo que las detenciones que tuvo la carrera hicieron que sea difícil mantenerse concentrado, pero elogió a Mercedes por mantenerse fresco en estas circunstancias.

"Valtteri fue tan rápido todo el fin de semana, así que mantenerlo atrás, las salidas y paradas que tuvimos, no diría que fue muy fácil mantenerse concentrado", dijo Hamilton.

"Pero estoy muy, muy agradecido al equipo por ir y venir en el pitlane. Creo que hicieron un trabajo increíble".

"Estoy orgulloso de ser parte de esto, y muy orgulloso de la actuación de hoy. No fue fácil mantener a estos chicos atrás".

Mugello marcó otro nuevo circuito en el que Hamilton ha ganado una carrera, ya que la pista acogió su primer gran premio de F1 este fin de semana.

Significa que Hamilton amplió su récord como el piloto que ganó en más circuitos diferentes, llevando su cuenta ahora a 27.

Cuando se le preguntó si le gustaría volver a Mugello, Hamilton respondió: "Me gusta. No sé cómo fue para el resto, pero sí, es un circuito increíble, y me encantaría volver".

Galería: las fotos de Lewis Hamilton en el GP de la Toscana