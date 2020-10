Hamilton espera que Whitmarsh lo haya perdonado por dejar McLaren

Después de ir ascendiendo en las categorías de formación como parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren y de hacer su debut en la F1 con el equipo británico en 2007, Hamilton ganó su primer mundial en 2008.

El piloto inglés optó por dejar McLaren a finales de 2012 para unirse a un equipo Mercedes que hasta entonces sólo había ganado una carrera desde que regresó a la F1 con una estructura oficial en 2010.

Pero la decisión resultó ser la correcta, y ahora Hamilton está cerca de ganar su sexto título mundial con Mercedes y el séptimo en su trayectoria deportiva.

Ha conseguido 70 victorias con Mercedes, la última igualando el récord de todos los tiempos de Michael Schumacher de 91 triunfos. En comparación, McLaren no ha ganado ni un solo gran premio desde la marcha de Hamilton, anotando cinco podios en las últimas ocho temporadas.

La decisión de Hamilton de dejar McLaren fue puesta en duda ampliamente en su momento, y él reconoció el pasado fin de semana antes del Gran Premio de Eifel que fue "una de las decisiones más difíciles" de tomar.

"Sin su apoyo, junto con Mercedes, no habría llegado a la Fórmula 1, ya que es tan caro que no había manera, como familia, de que tuviéramos la suma de dinero que algunas otras familias son capaces de tirar a este deporte", dijo Hamilton.

"Así que mi lealtad estaba con ellos, pero en ese momento, tenía que pensar en lo que me depararía el futuro y de lo que quería formar parte".

"Quería ser parte de un equipo que tal vez no había tenido tanto éxito, estaba en la fase de crecimiento, y quería ser parte de eso, de ese viaje de crecimiento, construyendo algo relativamente nuevo".

"Ese fue un reto emocionante y no sabía cuánto tiempo iba a pasar hasta que llegáramos a optar a la victoria. Pero realmente creía que llegaríamos a ello en algún momento".

Hamilton dijo que informar al entonces director del equipo McLaren, Martin Whitmarsh, de que dejaría el equipo en el otoño de 2012 fue una conversación particularmente difícil.

"Llamar a mi jefe, llamar a Martin en particular, fue una de las llamadas más difíciles que he tenido que hacer", dijo Hamilton. "¡Espero que ya me haya perdonado! Creo que sí, porque él lo entiende, pero en última instancia creo que fue la decisión correcta".

"Sabía que era la decisión correcta para mí personalmente y creo que así es la vida en general: nadie puede decirte qué hacer, sólo tú sabrás personalmente lo que está bien o mal para ti. No puedes tener a nadie más que influya en esa decisión. Mientras hagas tu trabajo, tienes que hacer lo que es correcto para ti, y en ese momento, eso es lo que yo hice".

