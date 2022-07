Horner reconoce que Masi se equivocó con su decisión en Abu Dhabi

Cargar reproductor de audio

El Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2021 definió el campeonato a favor de Max Verstappen en las últimas vueltas, un segmento de la competencia que generó críticas y un amplio análisis por parte de la FIA hasta llevar a cambios en el control de carrera.

El coche de seguridad salió a la pista luego del accidente de Nicholas Latifi, permitiendo que Max Verstappen se colocara detrás de Lewis Hamilton con neumáticos frescos al eliminar a los competidores rezagados que dividían a ambos.

El resultado de ese duelo se discutió durante mucho tiempo. Al final, la FIA emitió un informe en el que concluía que el entonces director de carrera, Michael Masi, no había aplicado correctamente dos normas.

La investigación concluyó que el director de carrera había actuado "de buena fe" en el tiempo y recursos limitados de los que disponía. Uno de los errores de los que se habló en su momento, el no permitir desdoblarse a tres pilotos con vuelta perdida, es el que ahora ha rescatado Christian Horner.

El jefe del equipo Red Bull Racing salió en defensa de Masi cuando se anunció su despido. Medio año después, el británico piensa que el ex director de carrera de la F1 se ha convertido en una especie de chivo expiatorio.

"Personalmente, me decepcionó mucho la forma en que la FIA trató a Michael, porque hizo todo lo posible para gestionar la carrera bajo la presión que había", dijo a The Cambridge Union.

"Estaba claro de todos modos que siempre iba a estar bajo presión para reanudar esa carrera. Nadie quería ver cómo se decidía un campeonato del mundo bajo un coche de seguridad. Sabías que era muy probable que la carrera se reanudara".

Sin embargo, Horner también reconoce que Masi no estaba totalmente libre de culpa: "Cometió un error al no dar a todos los pilotos que estaban con vuelta perdida la oportunidad de desdoblarse. Creo que hubo tres coches en la parte trasera de la parrilla que tuvieron que mantener su lugar y no recuperaron su vuelta. Ese fue el único error que cometió".

Podio: ganador y campeón Max Verstappen, Red Bull Racing, segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Me pareció muy duro para él que lo ridiculizaran públicamente de esa manera, el acoso y el odio online al que se enfrentó sin que la federación le apoyara de verdad".

"El año pasado hubo muchas decisiones que sentimos que estaban en nuestra contra, como las banderas amarillas en la clasificación de Qatar o el incidente con Lewis en Silverstone. Pero lo sentí mucho por él, debería haber tenido más apoyo después de ese campeonato porque estaba en una posición increíblemente difícil".

Horner cree que todo lo que ocurrió alrededor del GP de Abu Dhabi le quitó algo de brillo al primer título mundial de Verstappen. Un entorchado que, en su opinión, se merece sin ningún tipo de duda.

"Si no hubiera habido una apelación y no se hubiera hablara tanto de ello después del evento, creo que habría sido un tema mucho menos importante. A veces me pregunto cómo habría sido si hubiera ocurrido al revés y Lewis Hamilton hubiera ganado en la última vuelta. ¿Habría sido [Verstappen] el héroe en lugar del villano?".

"La realidad es que un campeonato se gana a lo largo de toda una temporada, no solo en una carrera. Y con la forma en que Max condujo el año pasado y las actuaciones que hizo a veces en lo que no era el mejor coche, creo que se merecía plenamente ese campeonato. Estas cosas ocurren de vez en cuando".