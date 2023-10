Horner plantea una idea radical para animar los sprints en la F1

A pesar de que Red Bull Racing disfrutó de una dominante victoria con Max Verstappen en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, Horner ha dicho que el deslucido espectáculo no lo ha convencido ni siquiera a él.

Como el formato de eventos sprint independiente introducido este año que rara vez ofreció buenas carreras, e incluso arruinó la emoción de los domingos porque ofrece respuestas sobre el verdadero ritmo de carrera de cada equipo, Horner cree que hay que hacer algo para sacudir las cosas.

"Creo que hay que añadir un poco más de riesgo", explicó Horner en el Circuito de las Américas.

"Si se invierte el orden de los diez primeros o algo así, pero hay que añadir suficientes puntos para que merezca la pena que los pilotos vayan por ello".

"Aún no se siente... (especial cuando) ganas una carrera sprint. Obviamente, no significa tanto como un gran premio, pero creo que estamos en un proceso en el que tenemos que estar abiertos al cambio y a la evolución".

"Creo que el concepto está bien, pero creo que en la ejecución podemos hacer un mejor trabajo para que sea más emocionante para el espectador".

Foto de: FIA Pool Christian Horner, director de equipo de Red Bull Racing, en la rueda de prensa de directores de equipo

Verstappen, ganador del sprint, cree que los aficionados tenían todo el derecho a estar molestos por las carreras cortas, porque efectivamente les quitaron gran parte de la intriga sobre ver el evento principal los domingos.

"Si yo fuera un aficionado, estaría decepcionado porque entonces ya sabes más o menos lo que pasa", dijo.

"Si no pasa nada loco, sabes lo que va a pasar mañana (en el gran premio), así que me parece que le quita esa magia de despertarse un domingo por la mañana o lo que sea, el domingo por la tarde, y enciendes la televisión y ya tienes la clasificación, pero no estás seguro de qué coche va a ser el más rápido en la mayoría de los años".

El jefe del COTA, Bobby Epstein, había revelado antes de la acción del día que el circuito se había sorprendido de que la celebración de un fin de semana sprint no hubiera impulsado la venta de entradas para el sábado.

Y con asientos vacíos visibles en las tribunas durante el sprint, estuvo claro que el sábado no había captado la atención tanto como muchos esperaban.

Horner consideró, sin embargo, que el problema no era la idea del sprint, sino más bien la forma en que se desarrollaba el formato actual.

"Creo que el concepto del sprint sigue siendo bueno, sólo creo que la ejecución del mismo es una oportunidad para hacer algo un poco diferente", dijo.

"Creo que aún podemos hacer más. No sé, hay que pensarlo un poco para afinarlo".

