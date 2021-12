Button espera pasar más tiempo como asesor de Williams en 2022

En enero de este año Williams anunció la incorporación de Button, quien debutó en Fórmula 1 con la escudería de Grove en la temporada 2000, como asesor. Sin embargo, el campeón mundial de 2009 todavía no ha podido aportar mucho, algo que espera cambiar si se relajan las restricciones por el coronavirus dentro del paddock.

"He pasado un poco de tiempo en la fábrica y, por supuesto, en las carreras en las que estoy", explicó Button sobre la situación en Williams.

"Básicamente fui un portavoz de ciertas personas del equipo. Pasé mucho tiempo con Dave Robson (jefe de rendimiento de vehículos) y Jost Capito (jefe dele quipo), y también con el equipo de marketing", dijo Button. "Pero este año no he pasado tanto tiempo con los pilotos porque no podía entrar en la sala técnica ni en el garaje por la burbuja".

Button sólo ha podido estar principalmente en el hospitality del equipo, donde pudo reunirse con los ingenieros y con Capito.

"Ha sido bastante limitado este año, lo que es una pena para ambas partes, pero haré mucho más con ellos en el nuevo año", promete el británico.

Williams ha sufrido mucho en los últimos años. En 2019 y 2020, solo sumó un punto en total y terminó último en cada caso en el campeonato de constructores, aunque en 2021 logró mejorar hasta el octavo puesto. Con el cambio reglamentario del año que viene, en la escudería esperan dar el siguiente salto, y Button está convencido de que la escudería está dando los pasos adecuados.

"Es un gran equipo. Tienen buena gente y voy a pasar mucho más tiempo con ellos, incluso con los pilotos y con los del programa junior. Tienen algunos buenos pilotos jóvenes en la lista", dijo Button.

"También pasaré algún tiempo con ellos en el simulador. Sin embargo, sin conducir ¡pero me gustaría hacerlo! Pero me fijo en cómo conducen y cómo trabajan con el equipo. Ese era mi punto fuerte entonces: trabajar con el equipo. Puedo aportar mucha experiencia", finalizó.