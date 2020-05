Leclerc: Sainz será un gran desafío para mi en Ferrari

La renovación de Charles Leclerc por Ferrari hasta 2024 fue entendida como una declaración de intenciones de los de Maranello. El piloto de 22 años se convertía en la apuesta de futuro, pero también de presente.

El monegasco superó a su compañero Sebastian Vettel en su primera temporada juntos y la jerarquía dentro de la Scuderia estaba sufriendo un vuelco después de que el alemán tampoco haya conseguido ganar el título de Fórmula 1 en sus cinco años de rojo.

El piloto de Heppenheim finalizaba contrato a finales de 2020 y las negociaciones con Ferrari se enquistaron casi desde el primer momento. La oferta –económica y deportiva– de los italianos no cumplió las expectativas de Vettel y finalmente decidieron anunciar su separación al término de la presente campaña.

Su lugar en Ferrari será ocupado por Carlos Sainz y muchos han señalado que llegará con el papel establecido de segundo piloto. Sin embargo, Leclerc no cree que esto vaya a ser así de salida y que todo se determinará sobre la pista.

"Creo que Carlos será muy rápido", dijo Leclerc en una entrevista con L'Equipe. "Es un gran piloto y lo demostrará, si no es ya obvio para todos. Será un gran desafío para mí. Claramente, me va a incordiar. No me convierto en el número uno".

Ferrari ya contactó con Sainz el pasado inverno, tal y como reveló el propio piloto, pero no fue hasta que se rompieron las negociaciones con Vettel cuando se intensificaron las conversaciones.

A pesar de la confianza depositada en Leclerc, la decisión del que será su futuro compañero fue tomada por Ferrari.

"Mattia Binotto me informó de la salida de Seb el día anterior al anuncio, como de la llegada de Carlos. Seb me enseñó mucho, es verdad. Estaba feliz de tenerle como compañero de equipo. Tenía mucha experiencia", zanjó.

