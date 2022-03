Magnussen: fue sorprendente ser más rápido que Hamilton

Cargar reproductor de audio

Puede que Kevin Magnussen no diera la impresión de haber estado alejado de los circuitos de Fórmula 1 durante un año cuando terminó quinto en el GP de Bahréin, pero el dolor de cuello que el piloto de Haas experimentó durante la clasificación para el GP de Arabia Saudí se lo recordó y con 50 vueltas al circuito de Yeda en el programa del domingo por la tarde, había razones para preocuparse por el estado físico del danés.

Sin embargo, Magnussen respondió a la situación terminando en el noveno lugar. Es cierto que el dolor no ha desaparecido, pero el menor ritmo de carrera que en la clasificación le ha permitido preservarse en la pista.

"Es muy doloroso", dijo en la meta. "Fue un poco más fácil en la carrera. Los tiempos por vuelta son un poco más lentos y las velocidades en las curvas son más bajas porque tienes mayor carga de combustible y los neumáticos sólo son nuevos para una vuelta. Las velocidades son un poco más bajas, así que eso ayuda un poco por lo que puedes relajarte durante la carrera. En la clasificación es más difícil porque es muy rápido y tienes que tener un control total”.

Magnussen ha sido uno de los pocos pilotos que ha optado por salir con neumáticos duros en la largada, una estrategia similar a la de Lewis Hamilton, mientras que el resto ha optado por los medios. Tras prepararse para el dolor, se alegró al comprobar que era todo lo contrario: a pesar de que los neumáticos no rendían tanto como los medios, el danés se mantuvo con el coche en la zona de puntos durante gran parte de la competencia antes de su primera parada de pits.

"Estaba muy contento con estos neumáticos", añadió. "No éramos ni siquiera más lentos que los de delante, que iban con medios, así que me sorprendió bastante que pudiera quedarme detrás de ellos y estar con ellos porque esperábamos caer en el ritmo y no estar en ese pelotón, así que estoy muy contento”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“El equipo volvió a hacer un gran trabajo con el coche. Terminamos justo detrás de Pierre Gasly, y fuimos mucho más rápidos que él”.

Sin embargo, Magnussen sabe una cosa: fue más rápido que el siete veces campeón del mundo en las últimas vueltas de la carrera. Cuando Lewis Hamilton salió de boxes con neumáticos medios nuevos, a falta de nueve vueltas, estaba a 1.5 segundos de Magnussen. En la línea de meta, la diferencia había aumentado a 9.6 segundos. "Fuimos más rápidos que él, lo que fue bastante sorprendente", comentó simplemente el danés.