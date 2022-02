Marko: Verstappen comparte una característica con Schumacher y Senna

Cargar reproductor de audio

En su séptima temporada completa en la Fórmula 1, Max Verstappen se aseguró el título mundial por primera vez después de una apasionante batalla durante toda la temporada en la que sostuvo un duelo directo contra Lewis Hamilton, una batalla que se definió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.

La fase tardía del coche de seguridad puso a Verstappen en posición de atacar y lo hizo a la primera oportunidad. A continuación, logró rechazar un doble contraataque de Hamilton para convertirse en el primer neerlandés campeón del mundo de F1.

El decisivo adelantamiento demostró lo decidido que estaba Verstappen a ganar el título mundial y es una característica que el asesor de Red Bull Helmut Marko también vio en los grandes campeones Michael Schumacher y Ayrton Senna.

"Es imposible compararlos, porque todos corrieron en momentos diferentes. Pero lo que todos tienen en común es una concentración total, que también podría llamarse despiadada", dijo Marko a Autorevue.

"Para ellos no existe nada más que un 'quiero ganar y voy a hacer todo por ello'. Y van más allá de las posibilidades que existen normalmente. Me viene a la mente la vuelta de clasificación de Max en Yeda, aunque entonces no funcionó".

Un momento en el que esa implacabilidad de Verstappen se mostró claramente, según Marko, fue su última vuelta de clasificación en Arabia Saudí. Si bien eso terminó en lágrimas después de un accidente en la última curva, hasta ese momento el piloto de la casa austriaca estaba en una vuelta que claramente le habría valido la pole.

"Sobrepasó tanto el límite del coche al hacerlo que incluso se podía apreciar visualmente", observó Marko.

"Y en las carreras Hamilton debe saber ya que con Verstappen hay que mantener cubierto hasta el más mínimo hueco, porque ya está atacando a su lado cuando el otro competidor ni siquiera lo ha visto por los retrovisores. Esta increíble fuerza de voluntad, junto con el talento necesario, marca la diferencia".