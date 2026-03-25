La estrella de la Fórmula 1 Max Verstappen hizo una aparición sorpresa en un test privado de Super GT el miércoles, pilotando un Nissan Z GT500.

El cuatro veces campeón del mundo llamó la atención de los aficionados presentes en el test en Fuji Speedway cuando salió de boxes con un Nissan con decoración de Red Bull durante el segundo día de pruebas de los fabricantes.

Motorsport.com entiende que la actividad formó parte de una sesión promocional organizada por Red Bull.

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Verstappen completó varias vueltas en un Fuji mojado a lo largo del día, mientras se familiarizaba con el Z GT500 y su motor de cuatro cilindros en línea de dos litros. No se publicaron tiempos de vuelta del test, en el que solo hubo un puñado de coches GT500 presentes.

Fue apenas su segunda experiencia con un coche moderno de Super GT para Verstappen, tras haber probado previamente el Honda NSX-GT de la generación anterior en 2022 durante el evento Thanks Day de Honda.

Un Honda NSX GT3 inscrito en la clase GT300 también fue visto con los colores de Red Bull durante el test de dos días en Fuji.

Red Bull ya había estado involucrado en el Super GT, habiendo patrocinado al equipo Mugen-Honda como parte de una colaboración que también se extendió a la Super Formula.

La compañía de bebidas energéticas también ha colocado habitualmente a sus pilotos junior en el automovilismo japonés, siendo el actual piloto de Racing Bulls Liam Lawson su graduado más reciente proveniente de la Super Fórmula.

Verstappen ha ido ampliando gradualmente sus horizontes más allá de la F1 en los últimos años y tiene previsto disputar por primera vez las 24 Horas de Nürburgring con Mercedes-AMG. Él y sus compañeros de equipo Jules Gounon y Daniel Juncadella ganaron provisionalmente la ronda NLS2 del fin de semana pasado en el Nordschleife, pero posteriormente fueron descalificados de los resultados debido a una infracción de neumáticos.

La aparición de Verstappen en el test de Super GT se produce antes del Gran Premio de Japón de este fin de semana en el circuito de Suzuka, donde regresa a la F1 tras un complicado inicio de temporada en Albert Park y Shanghái.

Tras las dos primeras rondas, ocupa el octavo lugar en el campeonato con apenas ocho puntos, en comparación con los 55 del líder del campeonato George Russell (Mercedes).

Red Bull ocupa el sexto lugar en el campeonato de equipos, mientras que su antiguo socio de motores Honda ha tenido problemas de rendimiento y fiabilidad tras unir fuerzas con Aston Martin para el inicio de la nueva era reglamentaria de la F1.

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