De cazador a cazado: el argumento de McLaren para dar vuelta la decisión de Austin

La petición de McLaren de solicitar un derecho de revisión sobre la penalización de Lando Norris por adelantar a Max Verstappen fuera de la pista en Austin demuestra que sigue profundamente descontento por lo que sucedió el pasado fin de semana.

Y aunque pocos discutirían el hecho de que adelantar fuera de la pista no está permitido en la F1, una comprensión más profunda de lo que sucedió en la curva 12 ha abierto un escenario mucho más complejo.

Mientras que el debate de los últimos días se ha centrado en lo que las Normas de Conducción de la F1 permiten y no permiten cuando se trata de atacar y defender, hay quizás un nuevo elemento del incidente Norris/Verstappen que ha pasado a ser el centro de atención.

Y eso es que, a la hora de determinar lo que Verstappen y Norris estaban obligados a hacer según el reglamento, cuál de ellos estaba atacando y cuál defendiendo.

Es esta interpretación la única que puede cambiar la percepción del incidente y decidir quién tenía razón y quién no. Después de todo, si Norris estaba oficialmente por delante antes de la zona de frenado, ¿cómo puede haber adelantado fuera de la pista? Simplemente habría mantenido su posición después de verse forzado por un atacante por el interior.

El veredicto original de los comisarios en Austin dejó claro que no veía las cosas de esa manera, ya que consideró que Norris "estaba adelantando al Coche 1 por el exterior, pero no estaba al mismo nivel que el Coche 1 en el vértice".

Lando Norris, McLaren MCL38, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB20. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Esto significaba que al no haber estado donde tenía que estar cuando los coches giraron en la curva, Norris había perdido el derecho a que le dejaran espacio en la salida.

Por lo tanto, al estar detrás de él cuando entraron en la curva, era obvio que sería una infracción del reglamento adelantarlo después de abrirse.

Pero fue interesante escuchar a Norris sugerir el jueves en México que la situación no es tan clara como eso, y que en su opinión fue en realidad Verstappen quien hizo el adelantamiento.

"Estaba completamente por delante de Max", dijo. "Estaba más de un coche por delante de él, así que yo ya no era el coche atacante. Era él".

"Estaba por delante de Max, tenía que defenderme, él era el que me atacaba y efectivamente ha entrado demasiado fuerte y ha adelantado fuera de la pista. Simplemente mantuve mi posición, así que es algo que estoy seguro que discutiremos, ya que ha sido un gran tema de conversación desde el pasado fin de semana".

Nuevo video publicado

Lo más probable es que el punto de vista de que Norris iba por delante se haya cristalizado en los últimos días con la publicación por parte de la F1 de imágenes de video a bordo más detalladas del incidente.

Como parte de la forma en que se capturan las imágenes, cada coche durante la carrera sólo puede emitir una única señal. En el coche de Norris, era la cámara frontal, mientras que la de Verstappen miraba hacia atrás, hacia el alerón trasero.

Lando Norris, McLaren MCL38, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Esto significaba que juzgar la posición relativa de los dos coches entre sí desde la perspectiva de los pilotos era bastante difícil. Además, los únicos otros ángulos de cámara que mostraba la señal internacional del incidente eran una cámara de helicóptero y una cámara en el interior de la curva 12, ninguna de las cuales dejaba clara la posición relativa de los dos coches.

El martes de esta semana, sin embargo, las imágenes descargadas de las cámaras de a bordo ofrecieron una nueva perspectiva del incidente.

Y aunque todavía no hay rastro de la cámara de Verstappen que hacia delante, las vistas de 360 grados de las cámaras de ambos coches mostraron que el McLaren se colocó muy por delante del Red Bull en la recta, antes de entrar en la zona de frenada.

Así que, desde la perspectiva de Norris, el veredicto debería basarse en que Verstappen lo atacó por el interior en la frenada, en lugar de ser visto como el que intentaba ir por el exterior.

Las Normas de Conducción no hacen referencia a en qué momento se considera que un coche está por delante de otro, pero si se dictamina que Norris estaba realmente por delante, entonces Verstappen tendría que haber cumplido algunos criterios clave para que se permitiera el adelantamiento.

Estos son que su coche debe:

Tener su eje delantero AL MENOS AL LADO del espejo retrovisor del otro coche a más tardar en el vértice de la curva.

Conducir de forma segura y controlada durante toda la maniobra (entrada, vértice y salida).

Sin forzar (deliberadamente) al otro coche fuera de la pista en la salida. Esto incluye dejar una anchura aceptable para el coche al que se está adelantando desde el vértice hasta la salida de la curva.

Ser capaz de tomar la curva dentro de los límites de la pista.

Teniendo en cuenta cómo se desarrolló el incidente, Verstappen cumplió el primer punto, y podría argumentar que cumplió el segundo. Sin embargo, fallaría en el tercer y cuarto elemento.

La cuestión de las nuevas pruebas

En caso de que McLaren siga esta vía de que la penalización a Norris fue errónea porque no era el coche que estaba adelantando, antes de que pueda defender su caso en ese frente, primero tiene que convencer a los comisarios de que ha encontrado un elemento nuevo, relevante y significativo.

Como los comisarios han tenido acceso a la telemetría, a las imágenes de televisión en directo y a los datos de posicionamiento GPS de los coches el domingo en Austin, es probable que las nuevas pruebas incluyan los nuevos ángulos de las cámaras de video y, potencialmente, el testimonio de los pilotos.

El uso de un video nuevo es similar a lo que sucedió después del Gran Premio de Brasil 2021 cuando Mercedes presentó una solicitud de derecho de revisión sobre la conducción defensiva de Verstappen contra Lewis Hamilton en esa carrera.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Esta grabación era de la cámara onboard de Verstappen, que ofrecía una mejor visión de su punto de vista y la entrada de la dirección durante un incidente en la curva 4.

En su momento, los comisarios que fueron convocados de nuevo para analizar el asunto aceptaron que el ángulo onboard era nuevo y que era relevante ya que "permitía analizar conjuntamente la posición general de los coches, las entradas de dirección del piloto del coche 33, la dirección de los coches y la proximidad de los coches".

Sin embargo, negaron que las nuevas imágenes de a bordo pasaran la prueba de "significativas", ya que no mostraban "nada excepcional que fuera particularmente diferente de los otros ángulos de los que disponían en ese momento, o que cambiara particularmente su decisión basada en las imágenes disponibles originalmente".

Si McLaren está presentando nuevas imágenes de video para tratar de ayudar a su caso, entonces también puede tener dificultades para convencer a los comisarios de que las cámaras de 360 grados cuentan una historia diferente del incidente.

Sin embargo, una diferencia notable entre el caso de Brasil 2021 y el asunto actual es que entonces no hubo una decisión concreta que revisar, ya que los comisarios habían dejado pasar la maniobra de Verstappen.

Dijeron en ese momento que esto era "el equivalente en el automovilismo a 'dejar jugar' en otros deportes."

En un comunicado en el que rechazaron la solicitud de Mercedes, dijeron que no sentían que el elemento del Derecho de Revisión del Código Deportivo Internacional debiera usarse para "tales decisiones discrecionales que no siguen a una investigación formal de los comisarios y no resultan en un documento publicado".

En esta ocasión, hubo una investigación formal sobre la conducción de Norris y un documento publicado que puede ser revisado.

La clave ahora es si la audiencia sobre el derecho de revisión llegará tan lejos o si será desestimada a las primeras de cambio porque las nuevas pruebas no son lo suficientemente buenas.