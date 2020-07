Mercedes y Bottas acuerdan un nuevo contrato para 2021

Aunque aún no se ha firmado un contrato final, tanto el equipo como el piloto han acordado los términos para que la sociedad continúe al menos hasta el final del 2021, esto gracias al fuerte inicio de temporada que ha tenido el finlandés en el que lidera el campeonato 2020.

El acuerdo, que se ha elaborado en los últimos días, se produjo después de que el CEO de Mercedes, Ola Kallenius, diera su visto bueno a mantener la misma alineación de pilotos para la próxima campaña durante una visita al Gran Premio de Austria.

"Nos quedaremos con nuestros dos pilotos", dijo a Sky Germany.

El movimiento de Bottas ahora dejará el camino claro para que Mercedes se centre en la elaboración de un nuevo acuerdo con Lewis Hamilton, quien aún no ha cerrado los términos para la próxima temporada, pero del que también se espera permanezca en la organización.

Antes del GP de Estiria, Bottas dijo que esperaba alcanzar de forma temprana un acuerdo con Mercedes para, así, eliminar una posible distracción en su lucha por el campeonato.

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de llegar a un pronto acuerdo, expresó: “Realmente espero que sea así."

"Obviamente es una temporada muy especial que ha iniciado tarde. Por lo tanto, el tiempo no es realmente relevante en cuanto a otros asientos, y por ahora solo hemos hecho una carrera”.

“Por otro lado, a la vez no hay prisa, pero de cierta forma sí, porque el tiempo pasará rápidamente y tan pronto como lo pensemos será el final de la temporada. Espero que podamos hacer algo con eso (mi contrato) y dejarlo fuera de mi mente”.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas expresó que las lecciones de los años pasados demostraron que prolongar las negociaciones tienen un efecto sobre su desempeño.

“Como lo hemos visto, si estas cosas se arrastran nunca es benéfico, así que tomaremos medidas con base en lo que aprendí”.

Hablando después de la carrera, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que el equipo no tenía prisa por anunciar su alineación para 2021, y que no estaba interesado en ofrecer un comentario sobre cómo iban las negociaciones con ambos pilotos.

“Siempre que hablo de tiempos, escucho cada semana '¿por qué no se han firmado”, expresó el directivo.

“Es por eso que este año no me gustaría comentar en vivo sobre el estado de nuestras negociaciones o discusiones. Por ahora están sucediendo, pero no sé cuando lo anunciaremos”.

Las noticias sobre Bottas significan que otra opción potencial para Sebastian Vettel se ha cerrado.

A pesar de su insistencia en que Vettel no es de su interés, Red Bull podría seguir siendo una opción si Alex Albon no mejora las dificultades que sufrió el fin de semana pasado, mientras que algunos siguen vinculando al alemán a Racing Point a pesar de que Sergio Perez y Lance Stroll están bajo contrato.

VIDEO: Mira el resumen del GP de Estiria.

Video relacionado