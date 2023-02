Mercedes ya anticipa cambios para su nuevo W14 de F1

Cargar reproductor de audio

El fabricante alemán presentó su nuevo W14 el miércoles en Silverstone, un coche que muestra una versión más agresiva del concepto "zero-pod" que utilizó el equipo la temporada pasada.

Pero ahora que Mercedes está solo en el diseño de su sidepod, ya que la mayoría de sus rivales han copiado la idea de Red Bull Racing, ha salido a la luz que también está preparando una solución diferente.

En la presentación, Wolff dijo que, aunque el equipo no creía que los sidepods fueran críticos para el rendimiento del coche, se estaban preparando modificaciones.

"A lo largo de la temporada pasada hemos analizado una y otra vez si era correcto o no", dijo. "Obviamente se puede ver que los sidepods son muy diferentes a cualquier otro coche".

"Pero creemos que no se trata de una pieza relacionada con el rendimiento. Obviamente, aquí no existe la vaca sagrada, y lo estamos analizando todo".

"En los sidepods, esta es la primera iteración y, cuando estemos pasando por las primeras carreras, eso va a cambiar un poco".

Los cambios previstos en los sidepods sugieren que el concepto de Mercedes no ofrece las ganancias que sí ofrecen otros diseños.

Sin embargo, Wolff se mostró satisfecho de que su equipo esté dispuesto a probar cosas diferentes en su búsqueda del éxito.

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, piloto reserva de Mercedes, Toto Wolff, director y consejero delegado del equipo Mercedes F1, Mercedes W14 Foto: Mercedes AMG

"Creo que es importante ser audaz en este deporte y sigo estando orgulloso de las soluciones que se pusieron en el coche el año pasado", dijo. "Nuestro diseño del sidepod no es algo que creamos que fue fundamentalmente la razón por la que no rendimos".

Aunque tradicionalmente los equipos han llevado grandes actualizaciones a las pruebas de pretemporada y a la primera carrera, Wolff dijo que para este año la especificación de lanzamiento del equipo estaba muy cerca de cómo será para la apertura de la temporada en Bahréin.

"El año pasado aprendimos una dura lección", explicó. "Sabíamos que íbamos a llevar un paquete de mejoras para la segunda prueba, y eso valía un segundo y medio".

"Entonces, viendo la primera prueba, pensamos que eso no es realmente relevante porque ese no va a ser el coche. Luego pusimos (la mejora) en la pista, y no funcionó en absoluto como esperábamos".

"Así que este año, fuimos al revés. Y lo que hen visto es, en gran parte, el coche con el que vamos a competir, y también el que vamos a probar".

"Es fundamentalmente importante entender la plataforma y cómo se comporta el coche, en lugar de mantener algo en el fondo que puede añadir una décima o dos en el rendimiento aerodinámico puro".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!