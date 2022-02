Mercedes presenta su W13 para la F1 2022 con un regreso al plateado

Cargar reproductor de audio

El Mercedes W13 es el octavo coche de Fórmula 1 que se presenta formalmente antes de la nueva campaña, y es el último monoplaza de los equipos punteros en ser revelado.

Mercedes ha vuelto a su clásica decoración plateada para 2022, después de correr con un diseño negro durante los dos últimos años como parte de su mensaje contra el racismo.

El coche lleva partes negros y el verde fluorescente del patrocinador principal, Petronas, así como un diseño de estrellas en la cubierta del motor.

El año 2022 marca el inicio de una nueva era técnica para la F1, tras una modificación del reglamento que pretende mejorar las carreras y que ha supuesto un cambio significativo en el diseño aerodinámico de los coches.

Mercedes se adentrará en la nueva temporada con la intención de continuar su racha de ocho títulos consecutivos de constructores de F1, que se remonta a 2014.

Antes de seguir leyendo, disfruta las fotos del nuevo W13 de Mercedes:

"La mentalidad del equipo siempre ha sido la misma en los últimos años, que el recuento de puntos vuelve a cero", dijo el director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

"No hay nada de los años anteriores que te haga ganar el campeonato actual. No hay créditos que tomar, pero tampoco hay sensación de derecho".

"Como cada año, somos escépticos, si hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno, y esa es la mentalidad correcta".

Mercedes tendrá una primera oportunidad de poner en pista el W13 en Silverstone hoy con un shakedown que está limitado a 100 km o 17 vueltas a la pista.

"Para mí, los dos mejores momentos de cada año son cuando se enciende por primera vez (el motor), lo que ocurrió muy pronto para nosotros en diciembre, y luego el segundo momento es cuando se está armando el coche", dijo Wolff.

"Estuve en modo de carrera los últimos días, viendo esta increíble máquina, y ahora verla completa con su carrocería puesta es muy emocionante. Es bastante sorprendente, pero espero que lo sea cuando lo conduzcamos dentro de una hora".

Lewis Hamilton volverá a aspirar este año a un octavo campeonato del mundo para marcar el récord de piloto con más títulos en F1, después de haber perdido ante su rival de Red Bull Racing, Max Verstappen, de forma controvertida en la última vuelta de la temporada en 2021.

"Al entrar en este año, no me he fijado ningún objetivo inicialmente", dijo Hamilton. "Creo que, naturalmente, cada individuo dentro de este equipo ha trabajado hacia el objetivo final de ganar el campeonato del mundo, y de nuevo subir el listón y hacer algo que nadie ha hecho antes".

A Hamilton se le une este año en Mercedes su nuevo compañero de equipo, George Russell, que se convierte en el primer producto del programa de pilotos juniors del equipo que compite a tiempo completo en la escudería tras pasar los últimos tres años en Williams.

"Hay muchas caras que he conocido en los últimos seis o siete años", dijo Russell.

"Cuando empezamos a trabajar juntos, nos metimos de lleno. Obviamente, las relaciones se han ido construyendo con el tiempo, pero yo ya conocía a mucha de la gente".

"Habiendo trabajado con Lewis o viendo trabajar a Lewis cuando yo era un piloto junior, o sentado en las reuniones de ingeniería, eso también se sentirá muy natural, siendo compañeros de equipo con él y sentándome a su lado".

"Creo que va a ser una temporada muy emocionante para todos nosotros y para la Fórmula 1 en general".