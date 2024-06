Medios alemanes dieron por hecho en las últimas horas que Andrea Kimi Antonelli, la joven promesa de Mercedes de solo 17 años que compite en la Fórmula 2, será el reemplazante de Lewis Hamilton el año que viene en la escudería de Brackley.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, probablemente dio el pistoletazo de salida a esas afirmaciones cuando declaró a Sky Sports en el Gran Premio de Canadá que quería "concentrarse en Kimi. Es nuestro futuro. Un piloto joven. Y también queremos apostar por la juventud. Y por eso también se lo dijimos a Carlos (Sainz)".

Se trata de una declaración que puede haber sido sobre interpretada. No es ningún secreto que Mercedes está haciendo todo lo posible para preparar a Antonelli para la Fórmula 1, realizando ya diferentes ensayos privados, y la oportunidad de 2025 debería presentarse para que él esté listo.

Andrea Kimi Antonelli, durante un test con Mercedes en Imola este año. Photo by: Davide Cavazza

Cuando se le preguntó, Wolff incluso confirmó explícitamente que Mercedes había descartado a Sainz. El español, considerado el candidato número uno en Sauber-Audi y Williams, es un piloto muy competente, pero Mercedes no se ve presionado en el mercado de pilotos y, por tanto, consideró justo no alargarle la situación, se dice.

Sin embargo, según informaciones de Motorsport-Total.com, publicación que forma parte de la red de Motorsport.com, la decisión de que Antonelli se convierta realmente en piloto de carreras en el equipo oficial de Mercedes en 2025 aún no se ha concretado. Por supuesto, esto no cambia el hecho de que sus posibilidades de conseguir finalmente el cockpit junto a George Russell son buenas.

Sin embargo, a pesar de que Mercedes ha rechazado no sólo a Sainz, sino también a todos los demás candidatos que teóricamente podrían haber sido considerados, Wolff todavía mantiene la puerta abierta para uno de ellos. Es que si bien hay muchos indicios de que Max Verstappen seguirá en Red Bull en 2025, el tricampeón del mundo aún no ha dado un "no" total a Mercedes.

Una investigación de Motorsport-Total.com lo ha revelado, y Wolff también declaró explícitamente en Canadá: "Todavía no hemos tomado una decisión. Porque todavía hay uno o dos más que también podrían ser interesantes".

Debería estar claro a quién se refiere, aunque Wolff no lo diga explícitamente.

Toto Wolff, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mientras tanto, otro austriaco, Gerhard Berger, cree que Mercedes es "menos un problema en este momento" para Verstappen. Berger dijo en Bild am Sonntag: "Toto se está esforzando por tenerlo, pero Max sabe que su fuerza de conducción probablemente no sería suficiente para devolver a Mercedes al camino de la victoria en la situación actual".

Una afirmación que podría ser vista de forma diferente por los Verstappen. La anterior superioridad técnica de Red Bull ha desaparecido recientemente. Esto podría verse en el rendimiento de Sergio Pérez, que solo ha logrado un octavo lugar en los últimos tres grandes premios, y no ha entrado en la Q3 en las tres últimas sesiones de clasificación.

Al mismo tiempo, Mercedes está mejorando técnicamente. Desde la actualización de Mónaco, el rendimiento del W15 ha mejorado significativamente -en Canadá, Russell incluso condujo hasta la pole position por sus propios medios y también estuvo involucrado en la batalla por la victoria en la carrera. Y cualquiera que conozca a Verstappen sabe que probablemente piensa: lo que Russell puede hacer, yo he sido capaz de hacerlo durante mucho tiempo.

¿Podrían Max Verstappen y George Russell ser compañeros en Mercedes? Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Es probable que Wolff no diga que sí a Antonelli mientras siga habiendo una posibilidad teórica de conseguir a Verstappen. Y según la información de Motorsport-Total.com, hasta ahora no ha habido ningún rechazo por parte de su campamento. Sobre todo porque recientemente ha criticado que Red Bull está experimentando un aumento de los problemas deportivos y técnicos.

Berger también opina: "Max está ciertamente en una fuerte fase de reflexión en este momento sobre cómo continuarán las cosas con él sin su mentor Helmut Marko y Adrian Newey. Red Bull es sin duda la mejor solución en este momento, pero Max tomará una dura decisión en favor de una solución mejor tan pronto como surja la oportunidad".

"Si se da cuenta de que su coche empieza a flaquear y ve ventajas en otra parte, aprovechará la oportunidad. Lo mueve el rendimiento", dice Berger y conjetura:"»Si Newey se decidiera por Mercedes, Verstappen estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. [...] Pero de momento parece que Newey acabará en Ferrari".

Por cierto, la información de que Mercedes ya había tomado su decisión sobre el piloto no fue la única noticia de este tipo que causó revuelo durante el fin de semana canadiense. El Daily Mail informó el sábado de que la escudería estadounidense Haas ya había firmado el contrato con el joven talento Oliver Bearman.

Según informaciones de Motorsport-Total.com, esto no es del todo cierto. Es muy probable que Bearman consiga uno de los dos cockpits, lo que de todas formas es un secreto a voces en el paddock de la Fórmula 1 desde hace semanas. Sin embargo, el contrato aún no se ha firmado, según fuentes bien informadas.