Montoya: Williams puso a la gente correcta en el lugar incorrecto

Williams es uno de los equipos más exitosos en la historia de la Fórmula 1 con sus siete campeonatos de pilotos, nueve títulos de constructores y 114 victorias. Sin embargo, la escudería de Grove arrastra una sequía de ocho años sin triunfos y en las últimas tres temporadas ha ocupado el último lugar en el mundial de constructores.

La falta de un rumbo claro por parte del equipo se ha visto con la gran cantidad de cambios en cargos de su cúpula técnica, donde Pat Symonds se alejó a finales de 2016 antes de la llegada de Paddy Lowe, proveniente de un exitoso lapso junto a Mercedes que no logró replicar, alejándose finalmente de la escudería a principios de la pasada temporada. Patrick Head regresó como consultor técnico del equipo y recientemente se ha conformado la nueva estructura técnica del equipo.

Montoya, quien corrió para Williams entre 2001 y 2004, llegando a rivalizar por el título del mundo en 2003, opinó sobre su situación actual en su reciente entrevista con Diego Mejía, Editor en Jefe de Motorsport.com, a través de Instagram.

"En mi opinión, hay gente que es muy buena para ciertas cosas. Es como decir 'usted es muy bueno como periodista, pero que usted sea buen periodista no quiere decir necesariamente que sea bueno para manejar un canal o un periódico, porque usted es bueno reportando, no necesariamente manejando los periodistas", dijo el colombiano, ganador de cuatro grandes premios con Williams, entre ellos Mónaco 2003.

"Entonces cuando usted pone una persona que es buena para ciertas cosas a hacer otras, no en lo que ellos son buenos, no ayuda. Y yo creo ese fue uno de los problemas grandes que tuvo Williams, que en el desespero comenzaron a contratar gente, creían que era la solución y no aprovecharon en qué eran buenas las personas sino que las pusieron a que manejaran otras", explicó.

Hace una semana Williams anunció que el equipo se encuentra en búsqueda de inversores para salvar su presencia a largo plazo en la parrilla y Montoya cree que su antiguo equipo encontrará compradores.

"Ojalá sobrevivan. Probablemente alguien va a meter plata ahí y terminen poniendo al hijo de alguien ahí, como pasa muchas veces".

"Si usted mira por ejemplo lo que pasó con Tyrrell, que fue un equipo increíble muchos años y cuando fue mal, fue muy mal hasta que se acabó. Y era un equipo que se ganaba todo", comparó el colombiano.

