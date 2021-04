Ocon: Vettel vino a disculparse por el contacto en Bahréin

La primera carrera de Alpine en la Fórmula 1 no fue la más fácil. Mientras que Fernando Alonso tuvo que retirarse, Esteban Ocon cruzó la línea de meta en una lejana 13ª posición, a una vuelta de los líderes.

El piloto francés al menos se divirtió con una carrera animada: "Al parecer, he oído que no se mostraron muchos de los adelantamientos que hicimos", dijo a la cadena Canal+ después de la carrera. "Todo lo que hice fue luchar durante esa carrera. Fue muy bonito. Fue una carrera en la que realmente tenía una sonrisa en la cara porque tuvimos una gran lucha con [Yuki] Tsunoda durante la mitad de la carrera, pero también con [Antonio] Giovinazzi".

Sin embargo, lo más destacado de la carrera fue una colisión con Sebastian Vettel en la curva 1 cuando luchaba por la posición 12. El incidente fue sorprendente porque, mientras Ocon había pasado fácilmente con el DRS usando la trayectoria normal y no se había movido de ella, el Aston Martin se colocó detrás de él, bloqueó sus ruedas y golpeó al francés provocando que ambos coches trompearan.

“Seb vino a disculparse después de la carrera, pero no terminó bien”, lamentó Ocon.

El alemán, que se quejó de un movimiento del francés, que no se vio en la repetición televisiva, explicó a los medios de comunicación: "Pensé que él se quedaría por la derecha y luego, cuando se regresó a la izquierda, estaba justo delante de mí y bloqueé las ruedas, así que probablemente fue culpa mía. He hablado con él directamente y creo que estamos de acuerdo en que no hay mucho que discutir".

Hablando después sobre el rendimiento de su equipo, Ocon insistió en lo positivo, aunque es consciente de que aún queda trabajo por hacer frente a la competencia.

"Antes del incidéntene estábamos arriba. Inevitablemente, la clasificación de ayer nos penalizó. Si hubiéramos salido 16º, habríamos acabado 12º u 11º, cerca de los puntos. Hoy hicimos lo máximo que podíamos. Nuestro ritmo era bastante bueno, así que es realmente la clasificación la que nos penaliza hoy”.

"Encuentro bastantes cosas positivas, quedé contento con la carrera aunque estemos fuera de los puntos. Todavía hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Cuando ves el AlphaTauri, lo rápido que puede tomar ciertas curvas, las trayectorias, es bastante impresionante. Así que sí, todavía hay cosas que trabajar y mejorar este año".

GALERÍA: Esteban Ocon en el GP de Bahréin 2021

Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 2 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 3 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 4 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 and Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 6 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 7 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 8 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 9 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 10 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 11 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 and Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521 13 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521 14 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 15 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521 16 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521 17 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 18 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Nicholas Latifi, Williams FW43B 19 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images