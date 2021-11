Piastri no competirá en 2022 para enfocarse en su rol en Alpine

Piastri, líder del campeonato de Fórmula 2, fue anunciado a principios de esta semana como nuevo piloto reserva de Alpine para el próximo año, poniendo fin a cualquier esperanza para ser piloto titular en la máxima categoría el año que viene.

Piastri iba a pasar dos temporadas tanto en la F3 como en la F2, pero ganó el título de la F3 en su primer intento el año pasado con Prema, y ahora lidera la clasificación de la F2 con 36 puntos a falta de cuatro carreras.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en el Circuito Internacional de Losail, antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, Piastri ha revelado que está encaminado a no competir en 2022.

"Por el momento, no lo creo", dijo Piastri cuando se le preguntó si correría el próximo año.

"Quiero estar centrado en llegar a la F1. Creo que estar en el paddock tan a menudo como pueda, estar en el paddock con Alpine tanto como pueda, para mí, incluso si no estoy compitiendo, creo que es igual o más beneficioso para mi objetivo de llegar a la F1".

"Por mucho que vaya a echar de menos las carreras, porque no creo que vaya a correr nada el año que viene, creo que hay que mirar un panorama más amplio y centrarse en estar en la F1 en primer lugar".

Piastri agregó: "No volveré a la F2 el año que viene".

El australiano ya dijo en septiembre que consideraría tener un año al margen de las pistas para estar al 100% con Alpine.

El equipo tiene actualmente a Esteban Ocon firmado un contrato a largo plazo, mientras que el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso se ha comprometido para la temporada 2022.

Oscar Piastri, Prema Racing, Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing, Ralph Boschung, Campos Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

iastri dijo que el equipo estaba trabajando en la elaboración de "un programa de pruebas bastante extenso" para asegurarse de que esté "conduciendo con una frecuencia razonable".

"De acuerdo, no va a ser una carrera, pero de nuevo, si va a ser cualquier tipo de distracción y significa que pierdo cualquier oportunidad con Alpine en el paddock de la F1, entonces no me interesa particularmente para ser honesto", dijo Piastri.

"Aunque me resulte extraño decirlo, prefiero no correr y estar totalmente centrado en mi papel de piloto reserva con el objetivo de intentar llegar a la F1 en un futuro próximo, en lugar de estar haciendo algo en cualquier otro sitio que me quite el foco para llegar a la F1".

El reglamento del año que viene exige a los equipos que un piloto joven participe en al menos dos sesiones de entrenamientos, lo que hace probable que Piastri tenga la oportunidad de formar parte de un fin de semana de carreras con Alpine, pero dijo que los planes aún no estaban confirmados.

"Obviamente se habla de los FP1 de jóvenes pilotos, pero eso es todo lo que sé por el momento", dijo Piastri.

"No sé cuántos serán. Me gustaría pensar que como piloto reserva estaría haciendo esos FP1 de jóvenes pilotos".

"Tendría que mirar más eso y hablar con Alpine sobre el tema, pero por el momento creo que serán los (test) de jóvenes pilotos y ver si hay alguno más".