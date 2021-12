¿Cuál es la parrilla de salida ideal de la F1 2021?

Para establecer esta parrilla de salida ideal lo más cerca posible de las actuaciones de cada piloto, hemos optado por tomar en consideración el promedio en base a los resultados de la calificación (teniendo en cuenta las sesiones de los viernes durante los Grandes Premios con carreras sprint) y no las posiciones en las 22 parrillas.

Esto permite tener en cuenta los puestos obtenidos por los pilotos el sábado antes de la aplicación de eventuales penalizaciones el domingo.

Sin embargo, es evidente que no se trata de una ciencia exacta: un piloto que sabe de antemano que deberá penalizar no se enfrenta necesariamente a la clasificación en las mismas condiciones y con el objetivo de quedar lo más arriba posible, ya que muchas veces centran el trabajo en el ritmo de carrera. A veces sólo hace una vuelta lejos de su potencial, o incluso ninguna (como Max Verstappen en Sochi, por ejemplo).

Otra aclaración, que tiene en cuenta el aspecto reglamentario: cuando un piloto no ha marcado un tiempo en la Q1, sea cual sea el motivo, se lo considera como no clasificado y esta sesión no entra en su promedio. Por otro lado, si un piloto no ha podido marcar un tiempo en la Q2 o en la Q3, sigue estando clasificado y la sesión, por tanto, entra en su promedio. Aparte de estas consideraciones, se trata de un ejercicio puramente estadístico.

La parrilla de salida ideal de la Fórmula 1 2021:

Al lado del nombre del piloto se encuentra su posición promedio de clasificación entre paréntesis.

Y para completar, aquí está la media de las posiciones de salida reales de los 22 Grandes Premios (tras la aplicación de las penalizaciones y teniendo en cuenta las carreras sprint):

Piloto Equipo Posición de salida promedio 1 Max Verstappen Red Bull 2,86 2 Lewis Hamilton Mercedes 3,09 3 Valtteri Bottas Mercedes 5,59 4 Charles Leclerc Ferrari 6,45 5 Lando Norris McLaren 6,86 6 Sergio Pérez Red Bull 7,05 7 Pierre Gasly AlphaTauri 7,27 8 Carlos Sainz Ferrari 7,91 9 Daniel Ricciardo McLaren 9,68 10 Fernando Alonso Alpine 10,50 11 Esteban Ocon Alpine 10,68 12 Sebastian Vettel Aston Martin 11,77 13 George Russell Williams 13,00 14 Lance Stroll Aston Martin 13,09 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13,09 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13,45 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15,40 18 Nicholas Latifi Williams 16,09 19 Robert Kubica Alfa Romeo 16,50 20 Mick Schumacher Haas 17,55 21 Nikita Mazepin Haas 18,43