Pérez: "Fui perdiendo la visión y la fuerza en manos y pies"

Sergio Pérez finalizó en tercera posición en el Gran Premio de los Estados Unidos 2021 a 40 segundos de diferencia de Lewis Hamilton, en una carrera donde parecía no tener el nivel de su compañero Max Verstappen, a la postre ganador de la carrera.

Después de la carrera y previo a subir al podio el mexicano señaló que se quedó sin el sistema hidratante en su RB16B desde el inicio de la competencia, lo cual sumado a molestias previas al arranque de la prueba, supusieron todo un reto físico para él.

“Fue una locura. No me sentía bien esta mañana. Y sí, a partir de la primera vuelta no pude beber ningún líquido y ha sido extremadamente duro”, señaló Pérez a los micrófonos de la Fórmula 1 y Sky Sports.

“Ya desde la vuelta 20 estaba completamente ido. No tenía fuerza, estaba perdiendo fuerza en las manos, fuerza en los pies, la visión también y todo se estaba volviendo bastante incómodo. Simplemente estaba en un modo de supervivencia, tratando de mantener el ritmo”.

“Fue realmente difícil, especialmente creo que las últimas 30-40 vueltas fueron extremadamente duras”.

Si bien en el primer stint Checo mantuvo una diferencia de 10 segundos contra Hamilton, para el segundo y tercero esto se acrecentó hasta los 40 segundos. Eso coincidió con el momento en que el mexicano comenzó a sentirse peor físicamente y donde el riesgo de conducción se acrecentaba.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Era un momento en el que si tenía un mal momento no sería capaz de controlar el coche, así que sin duda, fue la carrera más larga de mi vida”.

Checo destacó que la presencia de su familia y la vibra del público mexicano, que tradicionalmente acude a los Estados Unidos para presenciar carreras ante la cercanía, fueron factores que lo motivaron para lograr un nuevo podio después del obtenido hace dos semanas en Turquía.

“Sí, es algo positivo. La energía de la gente realmente me hizo seguir adelante. Mi familia estaba aquí. Tenía muchas ganas de que me vieran en el podio y ahora toca esperar para México”.